بعد 16 يوما.. تعرف على مباراة الهلال القادمة فِيْ الدوري السعودي

تمكن الفريق الكروي الأول لنادي الهلال من تحقيق نصر مريح على حساب منافسه الوحدة بثلاثة أهداف دون رد، فِيْ مباراة جمعتهم مساء الجمعة على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالعاصمة. الرياض ضمن الجولة الرابعة من مسابقات دوري روشان.

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بدأ الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، موسم 2023 بـ 4 انتصارات فِيْ منافسات دوري روشان السعودي، بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري.

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ومن المنتظر أن يخوض الهلال مباراته المقبلة فِيْ اليوم الخامس من دوري روشان السعودي، أمام التعاون، والتي نراجعها فِيْ “السعودية الرياضية”، تفاصيلها، فِيْ السطور التالية

– المنافس التعاون

الملعب الأمير فِيْصل بن فهد فِيْ العاصمة الرياض

اليوم الأحد 2 أكتوبر، بعد 16 يومًا من بدء فترة الراحة الدولية هذا الأسبوع

الساعة 1820 بتوقيت مكة المكرمة

مركز الفريقين لم يهزم التعاون فِيْ دوري روشان السعودي، حيث فاز مرتين وتعادل مرتين، فِيْما يواصل الهلال الرقم القياسي الكامل.