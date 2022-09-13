بعد 223 يوما من الرحيل عَنّْ الأهلي ..النقاز يحدد وجهته فِيْ موسم 2023

حدد النجم التونسي حمدي النقاز وجهته المقبلة فِيْ مسيرته الكروية الطويلة، موسم 2023، بعد 223 يومًا من مغادرته النادي الأهلي، وتحديداً فِيْ 2 فبراير 2022.

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واستغنى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عَنّْ خدمات النجم التونسي حمدي النقاز، فِيْ 2 فبراير 2022، بعد أن لعب اللاعب البالغ من العمر 29 عاما 8 مباريات رسمية، دون تسجيل أهداف أو تمريرات حاسمة. .

بعد 223 يوما على الأهلي … حمدي النقاز يحدد الوجهة المقبلة فِيْ موسم 2023

وأعلن نادي الإسماعيلي المصري، فِيْ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، التعاقد الرسمي مع النجم التونسي حمدي النقاز، بنظام الانتقالات الحرة، حتى صيف 2025.

يعرف الإسماعيلي، صاحب المركز الحادي عشر فِيْ ترتيب الدوري المصري فِيْ موسم 2022-2022، حمدي النقاز جيدًا، بسبب المرحلة الرائعة التي يعيشها الظهِيْر الأيمن للمنتخب التونسي، مع الزمالك.

حمدي النقاز، بعد مغادرته السعودية، مكث بسبب الأزمات المتعلقة بتسجيل اسمه فِيْ قوائم الأهلي، بالإضافة إلَّى مستواه الفني المتواضع، وبقي فِيْ المنزل لمدة 223 يومًا، حتى تم العثور على مصري. العرض الإسماعيلي.

يشار إلَّى أن مسابقات الدوري المصري فِيْ موسم 2022-2023 تبدأ فِيْ 25 أكتوبر.