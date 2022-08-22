بعد 3 أيام من المكاسب.. تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، منهِيْة ثلاثة أيام من المكاسب، وسط مخاوف من أن تؤدي إلَّى زيادات كبيرة فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية

إلَّى التباطؤ الاقتصادي العالمي وتقويض الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 1.17 دولار أو 1.2 بالمئة إلَّى 95.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 0054 بتوقيت جرينتش مع مخاوف من تباطؤ الطلب فِيْ الصين بسبب أزمة الطاقة فِيْ بعض المناطق التي أثرت أيضا على الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر، والتي من المقرر أن تنتهِيْ يوم الاثنين، 1.12 دولار، أو 1.2 فِيْ المائة، إلَّى 89.65 دولار للبرميل. وسجلت العقود لشهر اكتوبر 89.29 دولار بانخفاض 1.15 دولار بنسبة 1.3 فِيْ المئة.

ارتفع سعر برنت وغرب تكساس الوسيط لكل منهما لليوم الثالث على التوالي يوم الجمعة، لكنهما هبطا بنحو 1.5 فِيْ المائة خلال الأسبوع بسبب قوة الدولار والمخاوف بشأن الطلب.

وقال هِيْرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للأبحاث فِيْ شركة نيسان للأوراق المالية، “المستثمرون قلقون من أن احتمال رفع سعر الفائدة الفِيْدرالي بشكل كبير يمكن أن يتسبب فِيْ تباطؤ اقتصادي واستنزاف الطلب على الوقود”.

“القيود المفروضة على استخدام الكهرباء فِيْ بعض مناطق الصين هِيْ أيضا مصدر قلق لأنها قد تؤثر على النشاط الاقتصادي.”

ذكرت وسائل إعلام حكومية وشركة كهرباء أن مقاطعة سيتشوان، جنوب غربي الصين، بدأت فِيْ الحد من إمدادات الكهرباء للمنازل والمكاتب ومراكز التسوق الأسبوع الماضي بسبب أزمة الطاقة الحادة الناجمة عَنّْ موجات الحرارة الشديدة والجفاف.

كَمْا أثر الدولار القوي، الذي يحوم حول أعلى مستوى فِيْ خمسة أسابيع، على أسعار النفط الخام لأنه يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.