بعد 4 سنوات.. هل يُصلح التضخم ما أفسدته السياسة بين أمريكا والصين

بعد أربع سنوات من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، قد تعلن إدارة جو بايدن عَنّْ تخفِيْف بعض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية.

خفض متوقع فِيْ الرسوم الجمركية على الواردات الصينية

وفقًا لجيني ليونارد وإريك مارتن، المحللين فِيْ بلومبرج نيوز، فإن إدارة بايدن لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد، وقد يمتد الوقت قبل الإعلان عَنّْ القرار، لكنه سيكون أول تحول كبير فِيْ العلاقات التجارية بين أكبر البلدين. اقتصاديات العالم منذ انتهاء حكَمْ الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.

مع ارتفاع معدل التضخم فِيْ الولايات المتحدة وعلامات التباطؤ فِيْ اقتصادها، تتزايد التوقعات بأن إدارة بايدن ستخفض أو تلغي هذا الأسبوع الرسوم على واردات مليارات الدولارات من الصين.

يأتي ذلك فِيْ الوقت الذي يجري فِيْه مكتب الممثل التجاري الأمريكي حاليًا ة إلزامية لفترة الأربع سنوات التي تم خلالها فرض التعريفات فِيْ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وانتهاء فترة تعليق الشركات والأنشطة التجارية الأخرى التي استفادت من التعريفات. اليوم، 5 يوليو، منح الإدارة فرصة لتقييم سياستها.

تم فرض رسوم جمركية على الصين فِيْ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مع فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على منتجات صينية بمليارات الدولارات.

كانت العقوبات تهدف إلَّى تقليص العجز التجاري للولايات المتحدة وإجبار الصين على تبني ممارسات أكثر عدلاً.

دعت وزيرة الخزانة جانيت يلين مؤخرًا إلَّى إلغاء بعض هذه التعريفات كوسيلة لمحاربة التضخم فِيْ الولايات المتحدة. وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت فِيْ يونيو الماضي أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلَّى 8.6٪ فِيْ مايو 2022 ؛ هذا هُو أعلى معدل منذ عام 1981، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

أثار آخرون فِيْ إدارة بايدن، بمن فِيْهم الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، مخاوف بشأن تخفِيْف الرسوم الجمركية فِيْ وقت لا تحافظ فِيْه الصين على اتفاقياتها بشأن شراء المنتجات الأمريكية.

وقالت تاي إنها ترى فِيْ الرسوم الجمركية على أنها “أداة فِيْ صندوق أدوات السياسة الاقتصادية” يمكن أخذها فِيْ الاعتبار، ولكن إلَّى جانب “الكثير من الأدوات الأخرى المتاحة لنا”.

وقال تاي لوكالة أسوشيتد برس فِيْ مقابلة فِيْ مايو “ما يهمنا للغاية هُو التأكد من أن إعادة التنظيم الاستراتيجي على المدى المتوسط ​​الذي نعلم أننا بحاجة إلَّى تحقيقه هُو شيء يمكننا تحقيقه، وأنه لا شيء نفعله بدون وصفة طبية”. المدى القصير يقوض هذا الهدف الأكبر “.