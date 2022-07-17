بعد 40 عاما على “المقبرة”.. العراق يتأهب لاستعادة ثروته و”رمز شموخه”

قبل نحو 40 عاما، قرر العراق خلال حربه مع إيران، قطع مساحات كبيرة من أشجار النخيل على الحدود لمنع تسلل العدو، فِيْما وصف بـ “مقبرة النخيل”.

لكن شجرة النخيل التي يعتبرها العراقيون رمزًا لفخرهم ومصدرًا تقليديًا للثروة فِيْ بلادهم، عادت للظهُور مرة أخرى بقوة فِيْ مشروع طموح.

على أطراف الصحراء وسط العراق، تصطف آلاف أشجار النخيل الصغيرة على مد البصر، لهدف أصبح ذا أهمية كبيرة الحفاظ على هذه الشجرة التي هِيْ رمز وطني، وتطويرها. زراعة عمرها قرون كانت مهددة فِيْ وقت من الأوقات.

وعلى الرغم من ضخامة المشروع، إلا أن التحدي ما زال كبيرا بالنسبة للعراق، الذي كان يضم فِيْ الماضي “30 مليون نخلة” وأنتج أكثر من 600 نوع من التمور.

يمكن رؤية أشجار النخيل الصغيرة مزروعة على فترات منتظمة قريبة من بعضها البعض عَنّْد أطراف كربلاء، على قطع منفصلة تسقيها برك من المياه المتلألئة فِيْ ضوء الشمس.

على الرغم من أنها لا تزال صغيرة، إلا أن الفروع المليئة بالتمر الأخضر تتدلى منها.

أبرز تهديد

شكلت الصراعات المتكررة التي عصفت بالبلاد، وخاصة الحرب بين إيران والعراق (1980-1988)، أبرز تهديد لأشجار النخيل، لكن التحديات البيئية وضرورة إحداث نقلة نوعية فِيْ القطاع تفرض نفسها اليوم.

وقال محمد علاء أبو المعالي مدير التسويق فِيْ مزرعة نخيل “فدك” إن نخيل التمر هُو رمز العراق وفخره. لذلك كان المشروع الذي انطلق عام 2016 يهدف إلَّى “إعادة زراعة النخيل إلَّى ما كانت عليه من قبل”.

ويضيف أن مزرعة النخيل التي يديرها “تحتوي على أكثر من 90 صنفاً من أجود أنواع النخيل أو التمور العراقية والعربية” من دول الخليج والمغرب العربي، مشيراً إلَّى أن “الأصناف العراقية التي يتم جمعها نادرة وجيدة”.

وأوضح أنه من بين 30 ألف شجرة تم زرعها، بدأ ستة آلاف شجرة تؤتي ثمارها، متوقعا أن “يصل الإنتاج هذا الموسم إلَّى أكثر من 60 طنا”.

مقبرة النخيل

يتم ري هذه الأشجار بالتنقيط ويتم توفِيْر المياه من أحد فروع نهر الفرات و 10 آبار، على عكس طريقة الري التقليدية التي تتطلب إغراق التربة، لأن العراق يواجه موجة من التصحر والجفاف.

التناقض صارخ مع البصرة التي تقع على الحدود مع إيران وتقع فِيْ أقصى جنوب العراق. هناك، تمتد جذوع ما كان فِيْ السابق نخيلًا لعشرات الكيلومترات، فِيْما تساقطت الأغصان الجافة على الأرض.

والمفارقة أن المنطقة تقع على ضفاف شط العرب حيث يلتقي نهرا دجلة والفرات.

خلال الحرب العراقية الإيرانية، قطعت بغداد أشجار النخيل من مساحات شاسعة لمنع تسلل العدو. أصبحت قنوات الري عديمة الفائدة، لذلك توقف تدفقها، وأحيانًا بقطع جذوع الأشجار.

ويصف المهندس الزراعي علاء البدران المشهد بـ “مقبرة” نخيل كان عددها قبل النزاع ستة ملايين، واليوم لا يتجاوز عددها ثلاثة ملايين.

ويتحدث البدران عَنّْ تحد آخر وهُو “ارتفاع (مستوى) ملوحة مياه شط العرب”.

ويرى أحمد العواد أن الحل لهذه المشكلة هُو إنشاء “أنظمة تقطير وتحلية” للري، لكنها “قد تكون باهظة الثمن”. فِيْ الماضي، كان لدى أسرته قطعة أرض من 200 نخلة، والآن لا يوجد أكثر من 50 شجرة.

فِيْ غضون ذلك، تعتقد وزارة الزراعة أنها تبذل كل ما فِيْ وسعها لدعم زراعة النخيل وتوسيع مساحاتها.

وقال هادي الياسري المتحدث باسم وزير الزراعة “خلال السنوات العشر الماضية بدأنا من 11 مليونا ووصلنا إلَّى 17 مليون نخلة”، متحدثا عَنّْ تطوير الوزارة لبرنامج لتشجيع زراعة النخيل.

بدأ هذا المشروع فِيْ عام 2010، ولكن تم إيقافه فِيْ عام 2022 بسبب انقطاع الدعم المالي، وتعهد بأن تتضمن الميزانية القادمة تخصيصًا ماليًا لاستئناف المبادرة.

ويرى الياسري أن العقبة الرئيسية أمام زراعة النخيل هِيْ “تجاوز بساتين النخيل وتحويل البساتين إلَّى مناطق سكنية” خاصة فِيْ بغداد وكربلاء، داعياً “الجهات الحكومية المسؤولة عَنّْ التعامل مع الإسكان لابعاد الناس عَنّْ التعدي. على المساحات الخضراء “.

“مثال”

وكان العراق أعلن فِيْ آذار / مارس الماضي أنه سيصدر نحو 600 ألف طن من التمور إلَّى الخارج لعام 2022. وتعد التمور ثاني أكبر منتج يصدره العراق بعد النفط، ليجلب للبلاد 120 مليون دولار سنويا، بحسب البنك الدولي.

واعتبرت المنظمة أنه “فِيْ الوقت الذي يتزايد فِيْه الطلب العالمي (على التمور)، يجب أن تستمر المبادرات الجارية فِيْ العراق من أجل تحسين الجودة”، داعية بغداد إلَّى تنويع المنتجات المنتجة.

فِيْ شرق العراق، بالقرب من الحدود مع إيران، تظهر نتائج الحرب أيضًا فِيْ بدرة بمحافظة واسط، حيث يبدو أن جذوع بعض أشجار النخيل الشاهقة قد تم قطعها.

يندد المسؤولون المحليون بصعوبة الإمداد بالمياه منذ أكثر من عقد، حيث تتهم إيران إيران بتحويل مجرى نهر ميرزباد، المسمى محليًا نهر كالال. أركان الشمري مدير الزراعة فِيْ محافظة واسط ينتقد “سياسات دول الجوار وقطع المياه عَنّْ البلاد”.

ويقول المزارع موسى محسن، الذي يمتلك نحو 800 نخلة، إن “تمر بدرة مثال”. وأضاف “أرض بدرة كانت تغذيها سابقاً نهر كالال الذي يأتي من إيران”، مضيفاً أن “المياه كانت فائضة، بدرة كانت مثل البحر”، لكن “اليوم نحن نروي، نعتمد على الآبار”.