بعد 400 يوما.. هتان باهبري يكشف سر “الرحيل” عَنّْ الهلال

كشف جراح الظفِيْري وكيل النجم حتان بحبري، فِيْ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، سر خروج صفوف الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، صيف 2022، نحو أكاديمية الشباب.

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وجد النجم هتان بحبري البالغ من العمر 30 عامًا نفسه فِيْ فريق الشباب الأول لكرة القدم، والذي قاد المدرب الفرنسي، هِيْرفِيْ رينارد، لاستدعائه على القائمة الخضراء السعودية، التي تستعد لاستضافة مونديال قطر 2022.

بعد 400 يوم … هتان بحبري يكشف سر “خروج” الهلال

وسأل الإعلامي ماجد التويجري، عبر برنامج تلفزيون “كورة”، جراح الظفِيْري، عَنّْ سر رحيل النجم هتان بحبري من الهلال نحو الشباب، مؤهلا تجربة اللاعب مع الأزرق بـ “الفاشلة”. . “

وأوضح وكيل هتان بحبري، أن اللاعب لم يفشل أبدًا فِيْ الهلال، حيث حقق عدة بطولات وألقاب، بما فِيْ ذلك دوري أبطال آسيا 2022.

إلا أن هتان باهبري فضل العودة للأكاديمية، بعد ضياع “المصالحة” فِيْ الهلال، ورغم ذلك، أكد أنه لم يكن مخطئا فِيْ الذهاب إلَّى القائد، حيث تعلم بعض الدروس واستفاد من التجربة فِيْ عدة. أمور.

تمكن النجم حتان بحبري، الذي ارتدى قميص الهلال، من صيف 2022 إلَّى صيف 2022، من تسجيل 5 أهداف وتحويل 5 أخرى خلال 50 مباراة فِيْ جميع المسابقات الرسمية.