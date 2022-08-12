بعد 48 ساعة فقط.. النصر “يثأر” من البلطان ويتسبب فِيْ معاقبته مجددا

ويبدو أن نادي النصر سينتقم من خالد البلطان رئيس مجلس إدارة الشباب بأسرع مما كان متوقعا.

خلال اليومين الماضيين، فاز بلطان بقضيته ضد النصر. حيث ألزمت لجنة التظلمات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قلعة العالم بدفع 92.500 ألف ريال سعودي لرئيس نادي الشباب.

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تأتي هذه الغرامة المالية ؛ فِيْ إطار الهتافات والهتافات الهجومية، ضد البلطان، فِيْ فوز النصر على الشباب (4-2)، عَنّْدما التقى الفريقان على ملعب مرسول بارك، فِيْ 6 مايو 2022.

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وفِيْ هذا السياق، كشف المحامي الرياضي أحمد الأمير، عَنّْ تعرض البلطان للتهديد بغرامة تتراوح بين 50 ألف و 100 ألف ريال لصالح نادي النصر.

وكتب الأمير فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر” “المقطع الواسع لأحد رؤساء النادي يعتبر مخالفة للمادة 50 من لائحة الانضباط، ويستحق غرامة مالية”. تتراوح ما بين 50 إلَّى 100 ألف ريال سعودي “. إشارة إلَّى فِيْديو بالتان.

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وتم بث مقطع فِيْديو للبطان وهُو يتحدث مع شاب نصراوي يطلب منه التوقف عَنّْ تشجيع قلعة العالم مما يجعله يمرض.

يعلق حكَمْ رئيس الشباب ؛ تقدم نادي النصر بشكوى رسمية إلَّى لجنة الأخلاقيات والانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

لن تكون هذه المرة الأولى التي يفرض فِيْها العالم عقوبة على خالد البلطان. حيث تم القبض على القائد الشاب ؛ توقف لمدة شهرين كاملين عَنّْ العمل، فِيْ فبراير 2022، بقرار من وزارة الرياضة السعودية، فِيْ سياق أزمته الشهِيْرة مع الأسطورة حسين عبد الغني، الذي كان مديرًا عامًا لنادي النصر فِيْ ذلك الوقت. .