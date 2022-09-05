بعد 62 عاما من الخدمة.. مصر تطوي صفحة شركة النصر لصناعة الكوك

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة الكوك المصرية تصفِيْة أعمال الشركة، بعد مرور ما يقرب من 62 عامًا على إنشائها.

ستنضم النصر كوك إلَّى شركة الحديد والصلب المصرية – التي تم تصفِيْتها عام 2022.

ويعمل فِيْ الشركة نحو 900 عامل، وكان وزير قطاع الأعمال الأسبق هشام توفِيْق قد أعلن عَنّْ دفع تعويضات للعاملين فِيْ شركة الكوك، على غرار تعويضات عمال شركة الحديد والصلب.

تعرضت الشركة منذ سنوات لضغوط بسبب عدم قدرتها على عدم الحصول على مستحقاتها من شركة الحديد والصلب التي تم تصفِيْتها قبل أشهر، حيث كانت تحصل على منتجاتها بشكل أساسي.

بعد تصفِيْة شركة الحديد والصلب العام الماضي، فقدت النصر لصناعة الكوك عميلها الرئيسي وتحولت إلَّى خسارة، بحسب بيانات وزارة قطاع الأعمال.

وكان وزير قطاع الأعمال المصري محمود عصمت قد قرر تأجيل مَوعِد الاجتماع غير العادي لمدة 3 أسابيع من المَوعِد الذي حددته الشركة القابضة للصناعات المعدنية فِيْ 15 أغسطس.

وتضمن جدول أعمال الجمعية، بحسب المذيع فِيْ ذلك الوقت، النظر فِيْما إذا كانت شركة نصر كوك ستستمر أم لا، وسط التصفِيْة المحتملة، لكن وزير قطاع الأعمال المصري، عَنّْد تعيينه، أرجأ القرار.

وقال فِيْ تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الدكتور هشام توفِيْق، وزير قطاع الأعمال الأسبق، اتخذ العديد من الإجراءات، وأنه سيكَمْل المسار، مؤكدا على الحفاظ على العمال، وأن لديه العديد من الطرق، بما فِيْ ذلك الخصخصة. الإدارة وليس الملكية كبديل للتصفِيْة.

أسباب تصفِيْة شركة النصر لصناعة الكوك

أكد المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن تطوير شركة نصر كوك أثبت عدم جدواه، خاصة أن التكنولوجيا الحديثة التي تم تقديمها ضمن التطوير ستكلف 13 مليار جنيه، على عكس البيئة الأخرى. المشاكل، وتم عرض الأمر على مجلس الوزراء فِيْ ذلك الوقت، خاصة مع تحول العالم إلَّى طاقة خضراء.

تعمل شركة النصر للكوك فِيْ مجال إنتاج فحم الكوك والمنتجات الكيماوية والأسمدة النيتروجينية

تمتلك النصر لصناعة الكوك 4 مصانع منها مصنع فحم الكوك وأقسام الكيماويات ومصنع القطران ومصنع النترات والوحدة متعددة الأغراض.

تأسست الشركة عام 1960، بينما بدأ إنتاجها عام 1964 ببطارية واحدة و 50 فرنًا، بطاقة إنتاجية 328 ألف طن من فحم الكوك.

فِيْ عام 1974 تم إنشاء بطارية إضافِيْة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 328000 طن

فِيْ عام 1979 تم إنشاء البطارية الثالثة بـ 65 فرنًا وبطاقة إنتاجية 560.000 طن

فِيْ عام 1993 تم إنشاء البطارية الرابعة بعدد 65 ابن مقرض بطاقة 560 ألف طن فِيْ السنة

القدرة الإجمالية للشركة 1.6 مليون طن سنويا

ملكية شركة النصر لصناعة الكوك

تمتلك الحكومة المصرية ممثلة فِيْ الشركة القابضة للصناعات المعدنية 98٪ من أسهم الشركة، بينما تمتلك الهِيْئة العامة للتصنيع 2٪.

خسائر شركة النصر لصناعة الكوك

وبحسب بيانات رسمية ونتائج أعمال شركة النصر لصناعة الكوك، فقد حققت خسائر بقيمة 238 مليون جنيه فِيْ العام المالي 2022-2022، مقابل 120 مليون جنيه أرباح نهاية العام المالي 2022-2022.

وتراجعت مبيعاتها بنسبة 50٪ إلَّى 873 مليون جنيه فِيْ 2022-2022 بعد أن كانت تستهدف 2.9 مليار جنيه فِيْ المبيعات