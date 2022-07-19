بعرض مغرٍ.. القمح الأمريكي يستهدف رغيف الخبز المصري

كشف تجار أن أرخص الشحنات فِيْ ممارسة دولية اقترحتها مصر لشراء القمح جاءت من الولايات المتحدة.

طرحت الهِيْئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب فِيْ مصر، مناقِصَّة دولية لشراء القمح، اليوم الثلاثاء، بسعر يقدر بـ 395 دولارًا للطن على أساس تسليم ظهر السفِيْنة (FOB).

مصر هِيْ أكبر مستورد للقمح فِيْ العالم.

خلال السنوات الخمس الماضية، استحوذت روسيا وأوكرانيا على 82٪ من واردات مصر من القمح، وفقًا لبيانات أمريكية.

هذه الممارسة طبيعية، حيث أن القمح هُو أحد الموردين التقليديين لمصر فِيْ منطقة البحر الأسود ولم تعد أوروبا خيارًا.

يأتي القمح الآن فقط من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والولايات المتحدة. لم يتم شراء أي شيء ومن المتوقع ظهُور النتائج فِيْ وقت لاحق اليوم.

وقال تجار إن شحنات القمح من فرنسا وروسيا رُفضت.

يتم طلب الشحنات فِيْ الفترة ما بين 16-30 سبتمبر، 1-15 أكتوبر، 16-31 أكتوبر و 1-15 نوفمبر. يتم السداد فِيْ غضون 180 يومًا بعد التقاعد.

قال التجار إن الهِيْئة العامة للسلع التموينية خفضت الحد الأدنى من محتوى البروتين فِيْ القمح الشتوي الناعم باللونين الأحمر والأبيض فِيْ الولايات المتحدة والذي يمكن عرضه فِيْ عملية شراء دولية اليوم الثلاثاء، إلَّى 10.5 بالمائة.

وقال متعاملون إن المستوى السابق كان 11.5 بالمئة ومقبولا بانخفاضه إلَّى 11 بالمئة. وأضافوا أن التخفِيْض هُو خطوة للمساعدة فِيْ إتاحة المزيد من عروض القمح الأمريكية فِيْ الممارسة العملية.

يُستثنى القمح من منطقتي التوريد التقليديتين فِيْ مصر، وهما البحر الأسود والاتحاد الأوروبي.

تراجعت واردات مصر من القمح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 23.6٪ إلَّى نحو 3.01 مليون طن مقارنة بـ 3.94 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية.

وعزا التقرير التراجع إلَّى الحرب الروسية على أوكرانيا التي أدت إلَّى ارتفاع أسعار القمح إلَّى مستويات غير مسبوقة وزيادة التقلبات فِيْ السوق.

وبحسب التقرير، فعلى الرغم من تنويع مصر لمصادرها من القمح، كانت روسيا أكبر مورد لمصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنحو 1.5 مليون طن، لكن هذه الكَمْيات انخفضت مقارنة بـ 2.17 مليون طن فِيْ نفس الفترة من العام الماضي. .

وكان وزير التموين المصري علي المصيلحي قد صرح فِيْ وقت سابق بأن الحكومة تستهدف شراء ما يقرب من خمسة إلَّى خمسة ملايين ونصف طن من القمح المستورد فِيْ العام المالي 2022-2023.

اشترت مصر ما يقل قليلاً عَنّْ أربعة ملايين طن من القمح من محصولها المحلي حتى الآن، أي أقل من المستهدف البالغ 5.5 مليون طن.