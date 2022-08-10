بعيون ساهرة.. لقطات لرجال الأمن تحت الأمطار

بإمعان، ليلا ونهارا، تواصل الجهات الأمنية بالإدارة العامة للمرور جهودها لتسهيل الحركة في المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة التي سقطت في عدة مناطق متفرقة من المملكة.

تنظيم الحركة في حالة هطول الأمطار الغزيرة

أصدرت الإدارة العامة للمرور مقاطع لجهود شرطة المرور لتنظيم ومراقبة الحركة في مناطق الأمطار الغزيرة.

وظهر رجال العبور بزي الحماية من المطر وملتزمون بارتداء الأقنعة، أثناء تنظيم عملية العبور، وسط جهود متواصلة لتسهيل حركة المركبات والمرور من أجل تحسين السلامة.

وقالت إدارة المرور في تغريدة على حسابها على تويتر “في محاولة لتحسين السلامة المرورية في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة ؛ رجال المرور هم المسؤولون عن تنظيم حركة المرور والسيطرة عليها.

في الأيام الأخيرة، كانت شرطة المرور حاضرة بشكل مكثف، وتبذل قصارى جهدها لتسهيل حركة المرور كالمعتاد، وسط هطول أمطار غزيرة.

خطر عبور الوديان

كما حذرت المديرية العامة للترانزيت في وقت سابق من خطورة عبور الوديان والشعاب المرجانية أثناء تدفقها، مؤكدة أن هذه الممارسات تعتبر مخالفة تستوجب العقاب.

وأوضح في تغريدة على حسابه على تويتر “عبور الأودية والشعاب أثناء تدفقها سلوك خطير يعرض حياتك للخطر، ويعتبر مخالفة مرورية”.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن عقوبة عبور الوديان والشعاب المرجانية أثناء تدفقها تتراوح بين 5000 و 10000 ريال.