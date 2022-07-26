بغلف يحرج النصر بسبب “إجازات” حمد الله وإضراب تاليسكا

وشبه عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي السابق لنادي النصر أزمة البرازيلي أندرسون تاليسكا وتجاهله لمعسكر النصر ورحلة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله وأزمته مع إدارة موصلي المعمر.

وانهاء عقد نادي النصر عبدالرزاق حمدالله فِيْ نوفمبر 2022، لأسباب قانونية مشروعة، بعدما تردد أن اللاعب دخل فِيْ خلافات واشتباكات مع الإدارة قبل رحيله.

كتب عبدالعزيز بغلف عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الصغير “تويتر”، الثلاثاء “توجه إلَّى الولايات المتحدة ليقضي يومين مع عائلته بإذن من المدرب والرئيس”.

وطلب العضو الذهبي السابق لنادي النصر عذرا، ولله الحمد، فِيْ أزماته الأخيرة مع الإدارة، مغردًا “الحَقيْقَة أنه لديه مستحقات متأخرة دفعت له حتى عودته”.

من جهة أخرى، ندد بغلف بطريقة تعامل إدارة النصر مع تاليسكا البرازيلية، فكتب “هل تاليسكا .. استثناء أم فقط أريك ما أراه”.

وختم العضو الذهبي السابق لنادي النصر تغريدته المثيرة للجدل بسخرية، فكتب “ضوابط صارمة للفرقة اعمل حتى تموت”.

يشار إلَّى أن تاليسكا تغيب عَنّْ استعدادات النصر للموسم الجديد، ويقيم النجم البرازيلي حفلات فِيْ بلاده، حيث أحيا أكثر من حفل آخرها فِيْ فِيْيرا دي سانتانا، رغم انطلاق الملعب. الانتصار فِيْ ماريبا بإسبانيا.