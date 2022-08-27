بـ”الأرقام”| المولد يرفض ثروة الهلال والنصر.. ويختار سحر البلطان

النجم العالمي فهد المولد يدرس 4 عروض رسمية. ليكَمْل مسيرته الكروية، خلال الفترة المقبلة، بعد قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وأعلن “التحكيم”، الخميس، أنه يكفِيْ إيقاف المولد الأخير، فِيْ قضية المنشطات، والسماح له بالعودة إلَّى المباريات مرة أخرى.

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وبهذا القرار خُففت العقوبة المفروضة على النجم العالمي الكبير، فِيْ مايو الماضي، والتي نصت على إيقافه ؛ لمدة 18 شهرًا.

* 4 عروض رسمية .. و “قرار” فهد المولد.

وأعلنت حارة الظفِيْري، الوكيل التجاري للمولد، أن النجم العالمي الكبير تلقى عرضين من ناديين فِيْ العاصمة الرياض وآخر من منطقة الخليج، إضافة إلَّى رغبة الاتحاد فِيْ تجديد عقد اللاعب. .

وانتهى عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فِيْ يوليو الماضي، بعد أن واصل مسيرته الكروية بأكَمْلها، داخل قلعة العميد.

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وفقًا لإعلاميين مختلفِيْن، أحد الناديين فِيْ العاصمة ؛ إنه الشباب بينما تتضارب التقارير حول الفريق الآخر. هل هُو “نصر أم هلال”

كشفت منصة “99 نيوز” أن إدارة نادي الهلال النجم العالمي فهد المولد على رأس أولوياتها. فِيْ حالة رفع عقوبة الحرمان من العقود.

ومع ذلك، يبدو أن طاقم الممثلين اختاروا ناديهم الجديد ؛ ظهر وكيل أعماله فِيْ مباراة الشباب ضد الباطن، أمس الجمعة، فِيْ الجولة الأولى من مسابقة دوري روشان السعودي.

لو انتقل فهد المولد إلَّى نادي الشباب لكان قد اختار الرقص وسحر الرئيس خالد البلطان على حساب المال. كَمْا اشتهرت بقلعة اللوث التي أعادت التألق للاعبين السعوديين ؛ كَمْا حدث مع هتان باهبري ونواف العابد.

– فِيْما يلي الأرقام التي تم تداولها فِيْ وسائل الإعلام ؛ فِيْما يتعلق بالعروض الأربعة المقدمة للمولد

1 / عرض نادي رأس المال “الهلال أو النصر” 33 مليون ريال فِيْ 3 مواسم “11 مليون سنوياً”.

2 / عرض من نادي الاتحاد 15 مليون ريال فِيْ 3 مواسم “5 مليون سنويا”.

3 / معرض الخليج 10 مليون ريال فِيْ موسمين “5 مليون سنوياً”.

4 / العرض من نادي الشباب 9 مليون ريال فِيْ 3 مواسم “3 مليون سنويا”.