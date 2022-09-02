بـ”الإعارة”.. أبها يعلن ضم ميكيسوني من الأهلي

أعلن نادي أبها تعاقده الرسمي مع الجناح الموزمبيقي لويس ميشوني من الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري.

وقعت إدارة نادي أبها عقد احتراف مع لويس ميشوني على سبيل الإعارة من الأهلي لموسم رياضي.

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وذكرت تقارير أن إدارة أبها كانت قد وقعت على ميتشيسوني على سبيل الإعارة من الأهلي مقابل 300 ألف دولار، فِيْما تأخر الإعلان الرسمي عَنّْ الصفقة، بعد انتظار تصديق الاتحاد السعودي لكرة القدم على الصفقة، بعد أن حجز المنتخب السعودي مكانًا له. اللاعب الموزمبيقي فِيْ نظام TMS.

مسيرة ميشيسوني مع الأهلي قبل الانتقال إلَّى أبها

يذكر أن الأهلي عين لويس ميتشيسوني فِيْ أغسطس 2022 قادمًا من سيمبا التنزاني بعقد يستمر حتى يونيو 2025.

ولعب لويس ميشيسوني 28 مباراة للأهلي المصري فِيْ بطولات مختلفة. بـ 21 مباراة فِيْ الدوري المصري، سجل خلالها 5 أهداف وتمريرة حاسمة، أثناء مشاركته فِيْ مباراتين فِيْ كأس مصر، ومباراتين فِيْ دوري أبطال أفريقيا، ومباراتين فِيْ كأس العالم للأندية، ومباراة واحدة فِيْ البطولة. كأس السوبر المصري.

وفاز ميشيسوني مع الأهلي بالميدالية البرونزية فِيْ كأس العالم للأندية 2022، والمركز الثاني فِيْ دوري أبطال إفريقيا 2022.

أبها فِيْ دوري روشان السعودي

وكان أبها قد بدأ مسيرته فِيْ دوري الروشان السعودي “موسم 2022-2023″، بفوزه على الرائد (2-1) فِيْ مباراة الدور الأول، فِيْما تكبد أبها هزيمة ثقيلة أمام الشباب (0 -4) فِيْ. مباراة الجولة الثانية.

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