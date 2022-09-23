بـ”قفاز العويس”.. السعودية تتعادل مع الإكوادور قبل كأس العالم

واكتفى المنتخب السعودي بالتعادل السلبي مع الإكوادور فِيْ مباراة ودية بين الفريقين على ملعب نويفا لا كوندومينا، عصر اليوم “الجمعة”.

وأقيمت مباراة السعودية والإكوادور، ضمن المعسكر الأخضر بإسبانيا، فِيْ المرحلة الثانية من البرنامج التحضيري للمشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

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وشارك المنتخب السعودي بتشكيل أساسي يضم “محمد العويس، سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، علي البلاحي، ياسر الشهراني، سامي النجعي، رياض الشراحيلي، ناصر الدوسري،. هتان بحبري، فراس البريكان، سالم الدوسري “.

العويس يتألق ضد الإكوادور

وكان الحارس السعودي محمد العويس الأفضل بين لاعبي الأخضر، حيث برع فِيْ الدفاع عَنّْ هدفه أمام سلسلة من الفرص الخطيرة من الإكوادور.

بدأت فِيْ الدقيقة التاسعة برأسية خطيرة من بيرو إنكابي داخل منطقة الجزاء والتي أبعدها العويس برد فعل كبير، وفِيْ الدقيقة 15 بمفرده تماما من فالنسيا مع حارس العويس ثم تسديدة. تم الاجتياز بنجاح. بجانب المنشور الأيسر.

وفِيْ الدقيقة 45، سدد فالنسيا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبلها برع العويس فِيْ إبعاد الكرة، فِيْما رأى فِيْ الدقيقة 62 تصديًا رائعًا للعويس، الذي تصدى لتسديدتين متتاليتين من خوسيه سيفونتس على الحافة. فِيْ المنطقه. منطقة الجزاء.

فِيْ الدقيقة 72، واصل العويس تألقه بصد هجوم المهاجم ميشال استرادا بشكل كامل، كَمْا تفوق العويس بإيقاف عرضية خطيرة من منى فِيْ الدقيقة 81.

إصابة ياسر الشهراني

وشهدت المباراة إصابة فريق المنتخب السعودي ياسر الشهراني خلال الشوط الأول بمغادرة المباراة برفقة الطاقم الطبي، ويشارك سلطان الغنام بديلاً فِيْ بداية الشوط الثاني. .

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وظهر فِيْ المباراة السعودية محمد كانو، بدلا من سامي الناجي، فِيْ الدقيقة 65، على الرغم من إيقاف كانو لمدة 4 أشهر عَنّْ المشاركة فِيْ أي مباراة رسمية، بقرار من غرفة تسوية منازعات كرة القدم السعودية. الاتحاد، فِيْ إطار شكوى نادي النصر ضد اللاعب لإنهاء عقده مع النادي وتوقيعه لتجديد عقده مع الهلال.

وبعد غياب طويل، عاد نواف العبد للمشاركة بقميص المنتخب الوطني، بعد مشاركته كبديل فِيْ الدقيقة 74، برحيل اللاعب هتان بحبري.

المباراة القادمة للسعودية

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء المقبل، على ملعب نويفا لا كوندومينا، قبل اختتام المعسكر الأخضر فِيْ إسبانيا، والعودة إلَّى المملكة.

ويشارك المنتخب السعودي فِيْ نهائي مونديال قطر 2022 للمرة السادسة فِيْ تاريخه، حيث يلعب الأخضر فِيْ المجموعة الثالثة برفقة المكسيك والأرجنتين وبولندا.

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