بـ”قيمة 44 مليار دولار”.. شركة “تسلا” تلغي اتفاقا لشراء تويتر

أعلنت شركة تسلا يوم الجمعة أنها ستلغي صفقتها البالغة 44 مليار دولار لشراء موقع تويتر.

قال الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفِيْذي لشركة Tesla، إنه ألغى صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء Twitter، مضيفًا أن شركة التواصل الاجتماعي فشلت فِيْ تقديم معلومات حول الحسابات المزيفة على نظامها الأساسي.

وانخفضت أسهم تويتر بنسبة 6 بالمئة فِيْ تعاملات ما بعد الإغلاق.

قال محامو ماسك فِيْ إشعار للجهات التنظيمية إن تويتر فشل أو رفض الاستجابة لطلبات متعددة للحصول على معلومات حول الحسابات المزيفة أو غير المرغوب فِيْها على المنصة، وهُو أمر ضروري لأعمال الشركة.

هدد ماسك بمنع الصفقة ما لم تقدم الشركة دليلاً على أن الحسابات المزيفة أقل من خمسة بالمائة من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة التواصل الاجتماعي.

ولم يرد تويتر على الفور على طلب من رويترز للتعليق.