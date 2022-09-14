بـ”مساعدة النصر”.. ليفربول يخطف صفقة الهلال العالمية

تلقى مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل ذعرًا جديدًا ؛ بعد عقوبة حرمان فريق كرة القدم الأول من التعاقدات.

وحرم الهلال من التعاقدات حتى صيف 2023. عَنّْ تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو لاعب وسط فريق كرة القدم الأول رغم توقيعه على منافسه النصر.

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صدق مركز التحكيم الرياضي على هذه العقوبة. وأدى إلَّى خسارة العديد من العروض، من زعيم الهلالي، خلال صيف ميركاتو.

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وفِيْ هذا السياق يقترب نادي الهلال من خسارة عقد جديد. هذه المرة فِيْ سوق الشتاء القادم “يناير 2023”.

وفقًا لسلسلة “ViVA Sport”، بدأ نادي ليفربول الإنجليزي المفاوضات مع البرازيلي فلامينجو. للتعاقد مع النجم الشاب جواو جوميز لاعب وسط فريق كرة القدم الأول.

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ويعد جوميز (21 عاما) أحد الأهداف العظيمة للهلال فِيْ المرحلة الحالية، لدعم خط وسط الفريق الأول، تحسبا لرحيل الكولومبي جوستافو كوييار.

توقع الهلال بقاء النجم البرازيلي الشاب فِيْ فلامنجو حتى صيف 2023. محاولة التوقيع معه رسميًا، لكن دخول ليفربول فِيْ الصفقة يجعل من المستحيل على بن نافل التعامل معها.

الجدير بالذكر أن جواو جوميز أحد أبناء فلامنجو. حيث كان ضمن فئاته العمرية المختلفة، قبل أن يتم ترقيته إلَّى الفريق الأول، صيف 2022 ؛ سجل 3 أهداف وصنع مثلهم فِيْ 104 مباراة رسمية.