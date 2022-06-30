بـ 10 لغات.. 150 مليون مستفيد من مشروع ترجمة خطبة عرفة

تهدف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال مشروع ترجمة خطبة عرفة إلى إيصال رسالة الحرمين بمختلف اللغات لتعزيز قيم التسامح والاعتدال. في العالم، وكذلك الوصول إلى 150 مليون مستفيد خلال موسم حج هذا العام بعشر لغات عالمية.

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس أن الرئاسة أعدت مسبقا بأحدث الأجهزة والأنظمة التقنية العالمية لبث وترجمة خطبة عرفة لجميع المسلمين من جميع أنحاء العالم. العالمية. العالم بـ (10) لغات مختلفة وهي (الإنجليزية، الفرنسية، المالامية، الأردية، الفارسية، الروسية، الصينية، البنغالية، التركية، الهوسا)، مبيناً أن المشروع هو الأكبر من نوعه في العالم ليحمل رسالة التسامح والاعتدال من أرض السلام، ونقلة نوعية عالمية لنشر رسالة الدين الإسلامي، إضافة إلى مساهمته في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالحرمين الشريفين.

مشروع ترجمة خطبة عرفة

وأوضح سعادته أن خطبة يوم عرفة من الخطب ذات الأبعاد الإسلامية المهمة، فهي تحمل رسالة الإسلام القائمة على التسامح وضبط النفس والاعتدال، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية استطاعت العام الماضي أن تصل إلى 100 مليون مستفيد. في العالم.

من جهته، أوضح نائب الرئيس العام للغات والترجمة أحمد الحميدي، أن الرئاسة وضعت خطة متكاملة للترجمة الفورية، استفادت فيها من كافة إمكانياتها من خلال استخدام التكنولوجيا العالمية الحديثة لتحقيقها. معدلات أعلى، وبثها إلى العالم الإسلامي وإلى جميع أنحاء العالم، وللمهتمين والراغبين في الاستماع إلى خطبة المسلمين وغير المسلمين الذين لا يتكلمون العربية.