بـ 11.5 مليار دولار أقساط.. شركات التأمين الإماراتية الأولى عربيا

احتلت شركات التأمين الإماراتية المرتبة الأولى عربياً من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.

بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة فِيْ شركات التأمين الإماراتية نحو 11.506 مليار دولار (42.3 مليار درهم) بنهاية العام الماضي 2022، بحسب صندوق النقد العربي.

وذكر الصندوق فِيْ تقرير الاستقرار المالي للدول العربية، أن شركات التأمين السعودية جاءت فِيْ المرتبة الثانية، بإجمالي أقساط مكتوبة بلغت نحو 11.208 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركات التأمين العربية ارتفع إلَّى نحو 40.86 مليار دولار نهاية عام 2022 مقارنة بنحو 40.55 مليار دولار نهاية عام 2022 بزيادة طفِيْفة نسبتها 0.75٪.

وأشار التقرير إلَّى أن إجمالي أقساط التأمين على الحياة شكل حوالي 18.6٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركات التأمين العربية، فِيْما استحوذ إجمالي أقساط التأمينات العامة بخلاف التأمين على الحياة على 81.4٪ من الإجمالي.

وأوضح التقرير أن عمق التأمين دوليا يقاس باحتساب الأقساط المكتوبة لشركات التأمين على الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلَّى أن شركات التأمين الإماراتية حققت أعلى نسبة عمق تأمين بنحو 2.7٪ فِيْ نهاية عام 2022، تليها مغربية. شركات التأمين بنسبة 2.4٪.

وفِيْما يتعلق بإجمالي التعويضات المدفوعة لشركات التأمين العربية، أشار التقرير إلَّى أن متوسط ​​التعويضات المدفوعة على الأقساط المكتوبة بلغت نحو 57.2٪ نهاية عام 2022 مقابل 58.8٪ عام 2022، و 60.1٪ عام 2022، و 65.1٪ عام 2022. و 61.4٪ فِيْ عام 2017.

وأشار التقرير إلَّى أن إجمالي أقساط التأمين المكتوبة عالميا بلغ نحو 6.287 تريليون دولار بنهاية عام 2022، وهُو ما يمثل أقساط تأمين للشركات العربية أقل من 1٪ من سوق التأمين العالمي، مما يعكس أهمية الجهات الرقابية فِيْ الدول العربية فِيْ مواصلة جهُودهم لتطوير هذا القطاع.