بـ 39 دورة تدريبية.. تأهيل 1500 عامل في منظومة تفويج الحجاج

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن مساهمتها بالتعاون مع مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية في تأهيل 1500 عامل في نظام تجميع الحج.

وقالت وزارة الحج في إنفوجرافيك على حسابها على تويتر إن 1500 عامل تم تدريبهم من خلال 39 دورة تدريبية لخدمة الحجاج على مسارات الترقية.

خدمات الرفع لمجموعات الحجاج

وأضاف أن الهدف هو زيادة مهارات المسؤولين وقادة المجموعات لتحسين خدمات التجمع للحجاج في المشاعر المقدسة.

وأشار إلى أنه على مدار 3 أيام تم تقديم 39 دورة تدريبية بمعدل 15 ساعة لكل دورة.

وأشار إلى أن المستفيدين من التدريب هم قادة وعمال مراكز الخدمة الميدانية للمجموعة وشركات قيادات الطوائف وشركات حجاج الداخل.