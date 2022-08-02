بـ 44 مئوية.. 3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في مدن المملكة.

توقعات الطقس في #المملكة هذا اليوم #يوم الثلاثاء 2/8/2022# أنت_حيط_بيئتك pic.twitter.com/6bdyTOtKSh

– المركز الوطني للأرصاد (NCM) (PmeMediacen) 2 أغسطس 2022

وقال المركز الوطني للأرصاد في تقريره إن عرعر وسكاكا ورفحاء سجلت أعلى درجة حرارة اليوم عند 44 درجة مئوية، فيما سجلت أبها والباحة أدنى درجة حرارة عند 17 درجة مئوية.

درجات حرارة عالية

وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم هي كالآتي عرعر، سكاكا، رفحاء 44 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة والعلا وحفر الباطن 42، وحائل 41 درجة، تبوك، مكة، الدمام، بريدة، الأحساء 40.

درجات الحرارة الدنيا

أما أدنى درجات الحرارة فقد سجلت في بعض المدن كالآتي أبها والباحة 17 درجة مئوية، والطائف والطريف والقريات 22 درجة وبيشة 23 والوجه ونجران 24 درجة.

توقعات اليوم

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن فرصة حدوث عواصف كهربائية متوسطة إلى قوية ما زالت ناضجة، مما يؤدي إلى تدفق الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والأمطار. البرد في مناطق نجران والباحة وعسير وجازان وأجزاء من المناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل.

وأشار إلى أن هناك احتمالا لتكوين غيوم عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار فوق منطقة مكة قد تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.