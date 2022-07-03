بـ 45 درجة مئوية.. الأحساء تسجل أعلى حرارة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في مدن المملكة.

وقال مركز الأرصاد، اليوم الأحد، إن مدينة الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة اليوم 45 درجة مئوية، فيما سجلت مدينتا طريف والقريات أدنى درجة حرارة بلغت 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة القصوى

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن درجات الحرارة القصوى اليوم، أن الأحساء سجلت 45 درجة مئوية، تليها الدمام وشرورة ووادي الدواسر بـ 44 درجة، ومكة المكرمة والخرج 43 درجة، وحفر الأحساء. سجلت الباطنة والرياض 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الدنيا

أما عن الحد الأدنى لدرجات الحرارة، فقد تصدرت طريف والقريات قائمة درجات الحرارة الدنيا بـ 20 درجة مئوية، وسجلت أبها والباحة 21 درجة، وحائل 23، وتبوك، وسكاكا، والطائف 24 درجة مئوية.

توقعات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة التي تثير الغبار والغبار في الحد من مدى الرؤية الأفقية في المنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية، وكذلك المنطقة من نجران الممتدة إلى الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان تكاد تنعدم الرؤية الأفقية في أجزاء من تلك المناطق.

كما تكون السماء ملبدة بالغيوم جزئيا مع احتمالية حدوث زخات رعدية بعد الظهر فوق منطقتي عسير وجازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.