بـ 45 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى حرارة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم السبت في مدن المملكة.

توقعات الطقس في #المملكة هذا اليوم #السبت م 2022/8/13 م# تينيرانو بوعي# شارك_صيفك# أنت_حيط_بيئتك pic.twitter.com/dxtPbhe7M8

– المركز الوطني للأرصاد (NCM) (PmeMediacen) 13 أغسطس 2022

وقال المركز في تقريره إن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة اليوم عند 45 درجة مئوية، فيما سجلت أبها والباحة أدنى درجة حرارة عند 18 درجة مئوية.

حرارة كبيرة

وأوضح المركز في تقريره عن درجات الحرارة القصوى اليوم، أن الأحساء سجلت 45 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة والدمام ووادي الدواسر وحفر الباطن والخرج بـ 44 درجة مئوية، ثم الرياض وبريدة وبريدة. – العلا بـ 43، ثم المجمعة، والدوام، وشرورة، ورفحة بـ42.

أدنى درجة حرارة

أما أدنى درجات الحرارة فقد احتلت أبها والباحة المرتبة الأدنى في القائمة عند 18 درجة مئوية، بينما سجلت القريات 20 وطريف 21 وتبوك وحائل ونجران 27 درجة مئوية.

توقعات الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار العواصف المتوسطة إلى الشديدة التي تتسبب في تدفق الأودية والأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات البرد في مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

تستمر العواصف الرعدية المصحوبة بنشاط سطحى مترب ورياح مغبرة فوق مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك المناطق الجنوبية من تبوك. وحائل والشرقية (الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر).