بـ 45 مئوية.. 5 مدن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الأحد، في بعض مدن المملكة.

وسجلت مدن الدمام ووادي الدواسر والأحساء وحفر الباطن والخرج أعلى درجة حرارة بلغت 45 درجة مئوية، فيما سجلت مدينتي أبها والباحة أدنى درجة حرارة عند 19 درجة مئوية.

درجات حرارة عالية

وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره إلى أن أعلى درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم هي الدمام ووادي الدواسر وحفر الباطن والخرج والأحساء 45 درجة والمدينة المنورة والرياض 44 وشرورة ورفحاء. 43 درجة مئوية، والمجمعة ومكة المكرمة وبريدة والعلا 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الدنيا

أما الحد الأدنى لدرجات الحرارة في بعض المدن فهي كالتالي أبها والباحة 19 درجة، الطائف والقريات 22 درجة، تبوك وحائل والوجه ونجران 26 درجة.

توقعات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن تكون الفرصة سانحة لسحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة فوق مناطق نجران وجازان وعسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. المكرمه.

بينما تستمر السحب الممطرة مصحوبة برياح نشطة في التكون في الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، وسيستمر تأثير الغبار في أجزاء من الشرقية والرياض والمناطق المغبرة. . وتنشط الرياح السطحية على طول الساحل من الليث الى جيزان.