بـ 46 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة في السعودية اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات حرارة مرتفعة ومنخفضة، اليوم الجمعة، لبعض مدن المملكة ؛ حيث سجلت مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة 46 درجة مئوية، فيما سجلت مدينتي أبها والباحة أدنى درجة حرارة 19 درجة مئوية.

درجات حرارة عالية

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة الرئيسية المتوقعة لهذا اليوم هي كالتالي الأحساء 46 درجة، الدمام، الخرج، حفر الباطن ووادي الدواسر 45 درجة، الرياض 44، مكة المكرمة، المدينة المنورة. . ورفحاء 43 درجة.

وأشار إلى أن بريدة والمجمعة والعلا وشرورة ستحصل على 42 نقطة وعرعر وسكاكا والدوادمي 41 وحائل وينبع 40 وجدة وتبوك 39 وجازان ونجران 37 وطائف 34 وأبها والباحة 31.

درجات الحرارة الدنيا

أما الحد الأدنى لدرجات الحرارة في بعض المدن فهي كالتالي أبها والباحة 19 درجة، قريات وطريف 20 درجة، الطائف 24، حائل 25، تبوك، عرعر، سكاكا، نجران والوجه 26 درجة.

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تسجل بريدة وينبع وشرورة 27، الدوادمي والمجمعة والعلا والقنفذة 28 وجدة 29 ومكة المكرمة والرياض وحفر الباطن ووادي. الدواسر 30، المدينة المنورة، الدمام، جازان، الخرج 31 والأحساء 32 درجة.

توقعات الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره للأرصاد الجوية، الجمعة، ظهور سحب مطرية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية فوق مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، والتي قد تمتد على المرتفعات. بمكة المكرمة.

تستمر هبوب الرياح السطحية والرياح المغبرة في أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، فضلا عن هبوب سطحية ورياح مغبرة على طول الساحل من الليث إلى جيزان.