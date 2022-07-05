بـ 46 مئوية.. الأحساء تواصل تسجيل أعلى درجة حرارة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، الثلاثاء، في تقريره عن درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة المسجلة في مدن المملكة، أن مدينة الأحساء تواصل تسجيل أعلى درجة حرارة في المملكة.

قال مركز الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إن مدينة الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة اليوم 46 درجة مئوية، بعد أن سجلت أعلى درجة حرارة في اليومين الماضيين، فيما سجلت الباحة أدنى درجة حرارة 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة القصوى

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن درجات الحرارة القصوى اليوم، أن الأحساء سجلت 46 درجة مئوية، تليها الدمام 45 درجة مئوية، ومكة المكرمة، وحفر الباطن، والخرج 44، ووادي الدواسر 43. والرياض وشرورة ورفحاء 42.

درجات الحرارة الدنيا

أما عن الحد الأدنى لدرجات الحرارة، فقد تصدرت الباحة قائمة درجات الحرارة الصغرى بـ 18 درجة مئوية، حيث سجلت الطائف 20 درجة، والقريات 21، وطريف والعلا 22.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الثلاثاء أن تكون الرياح السطحية نشطة، ما قد يؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية فوق منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومن منطقة مكة المكرمة. وكذلك الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة حتى جازان.

سيستمر تأثير الرياح النشطة التي تثير الغبار والأتربة في التأثير على مناطق الرياض والحدود الشرقية والشمالية.