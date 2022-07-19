بـ 49 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى في مدن المملكة، حيث سجلت مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة 49 درجة مئوية.

درجات حرارة عالية

وقال المركز الوطني للأرصاد في تقريره، إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم هي كالآتي الأحساء 49 درجة، تليها الدمام وحفر الباطن 48 درجة، ثم الخرج 46 درجة، والمدينة المنورة. وسجلت الرياض وبريدة ووادي الدواسر ورفحاء 45 درجة، في حين سجلت مكة وعرعر سكاكا والدوادمي والعلا والمجمعة بارتفاع قياسي بلغ 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الدنيا

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة الصغرى في بعض المدن هي كالآتي أبها والباحة 19 درجة مئوية، والطائف والطريف والوجه 24 درجة مئوية، وتبوك ونجران وبيشة 26 درجة مئوية.

توقعات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار الطقس الحار للغاية في أجزاء من المناطق الشرقية والرياض، وأن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع عواصف رعدية وسحب ممطرة فوق نجران وجازان وعسير. وقد يمتد إلى الباحة والشرق (الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.

ولا يُستثنى من ذلك ظهور العوالق الترابية في أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وتنشط الرياح المغبرة والرياح السطحية الترابية على طول الساحل من الليث إلى جيزان.