بـ14 الف ريال سيارات مستعملة في الرياض ومكه حالات ممتازة واسعار منافسة في سوق المستعمل

بـ 14 ألف ريال السيارات المستعملة في الرياض ومكة المكرمة بحالة ممتازة. نقدم لك اليوم أكثر السيارات المستعملة موثوقية وتقدماً في المملكة العربية السعودية. مئات الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على سيارة جديدة يتطلعون إلى شراء سيارة ذات إمكانيات عالية ، ومواد جيدة ومتينة ، وفي نفس الوقت تتناسب الأسعار مع إمكانياتهم المالية وميزانيتهم. لذلك فهو يوفر لك سوق المملكة العربية السعودية للسيارات المستعملة فئة من أرخص السيارات التي عرضها أصحابها على الإنترنت وسنقدم لكم مواصفات هذه السيارات وكيفية التواصل مع البائع.

سيارات مستعملة في السعودية

1. جيمس يوكون 2008 كامل slt

مواصفات السيارة: –

تم الإعلان عن السيارة في مدينة مكة ويتم التفاوض على سعر السيارة مع المالك.

تم الاتصال بالمالك السيارة عن طريق الاتصال أو عبر الواتساب على 0545005540.

عن طريق الاتصال أو عبر الواتساب على 0545005540. لون السيارة أسود لامع ، وتتكون من خمسة أبواب ، وتعمل بالبنزين وناقل حركة أوتوماتيكي.

2. كيا سيراتو 2015

مواصفات السيارة: –

تمتد السيارة حتى 138 ألف كيلومتر بالبنزين.

سعر بيع السيارة 31 ألف ريال سعودي في سكاكا ، والاتصال على الرقم 0545792265.

لون السيارة الخارجي أبيض وتتكون من أربعة أبواب ونوع ناقل الحركة أوتوماتيكي.

3. رينو فلوينس 2014

مواصفات السيارة: –

السيارة متوفرة بسعر 14000 ريال سعودي في الرياض ويمكن التواصل مع المالك بسعر 0540099623.

لون السيارة أبيض ، تتكون من أربعة أبواب ، تعمل بالبنزين ، ولها ناقل حركة أوتوماتيكي.

4. جيمس يوكون 2007

مواصفات السيارة: –

السيارة تباع ولكن سعرها يبدأ من 23 ألف ريال سعودي.

يتم التواصل مع المالك عبر الهاتف او الواتس اب على ٠٥٠٢٨٨١٠٩١ بالرياض.

تتكون من خمسة أبواب وتعمل بالبنزين ، لون السيارة الخارجي أبيض ، ونوع ناقل الحركة أوتوماتيكي.

5. كيا ريو 2019

مواصفات السيارة: –