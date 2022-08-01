بـ2.65 مليار دولار.. أرامكو تستحوذ على وحدة تابعة لشركة أمريكية

وقعت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” اليوم اتفاقية شراء للاستحواذ على وحدة من شركة فالفولين الأمريكية.

وبموجب الاتفاقية، ستستحوذ أرامكو على شركة Valvoline Global Products مقابل 2.65 مليار دولار. سيستفِيْد الأول من شبكة التصنيع والتوزيع القوية لشركة Valvoline، والشراكات القوية مع المستخدمين والموردين، وسمعة علامتها التجارية العالمية على مدار 150 عامًا.

استراتيجية نمو أرامكو

وفِيْ هذا السياق، قال محمد بن يحيى القحطاني، نائب الرئيس الأول للتكرير والمعالجة والتسويق فِيْ أرامكو السعودية، إن قطاع منتجات فالفولين العالمي يتماشى تمامًا مع استراتيجية نمو أرامكو السعودية فِيْما يتعلق بالزيوت لأنه سيضيف قيمة إلَّى إنتاجها من زيوت التشحيم. زيوت أساسية حول العالم.

وأضاف أن الصفقة ستعمل على تطوير قدرات البحث والتطوير فِيْ أرامكو فِيْ هذا المجال، وستمكنها من الاستفادة من علاقاتها مع مصنعي المعدات الأصلية. سيستمر تطوير وتوسيع علامة Valvoline التجارية الشهِيْرة والحضور العالمي تحت إشراف شركة أرامكو السعودية.

بعد إتمام الصفقة، ستركز Valvoline على أعمال خدمات التجزئة الرائدة فِيْ السوق، بما فِيْ ذلك تعزيز مسار نموها ونموذج الخدمة. صيانة وقائية عالمية لمالكي المركبات الكهربائية والأساطيل مع زيادة عدد المركبات المسجلة.

إدراك القيمة الكاملة

قال سام ميتشل، الرئيس التنفِيْذي لشركة Valvoline، “إن بيع أعمال المنتجات العالمية هُو النتيجة الناجحة لاستراتيجيتنا لتحقيق القيمة الكاملة طويلة الأجل لخدمات البيع بالتجزئة، والمنتجات العالمية القوية والمتميزة. نسعى جاهدين لتحقيق أولوياتهم الإستراتيجية الفردية، معربًا عَنّْ سعادته بأن يكون لفريق الشركة موقع استراتيجي جديد فِيْ أرامكو السعودية، مع تطوير العلامة التجارية لتصبح رائدة فِيْ مجال زيوت التشحيم.

يخضع إتمام الصفقة لشروط الإغلاق المعمول بها، بما فِيْ ذلك الموافقات التنظيمية.

تخطط الشركة، ومقرها فِيْ ليكسينغتون بولاية كنتاكي، لاستخدام حوالي 2.25 مليار دولار من قيمة الصفقة لإعادة الأموال إلَّى المساهمين، وخفض الديون، والاستثمار فِيْ خدمات البيع بالتجزئة.