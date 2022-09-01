بـ2.9 مليار دولار.. صندوق النقد يمنح سريلانكا “قبلة الإنقاذ”

أعلن صندوق النقد الدولي يوم الخميس أنه توصل إلَّى اتفاق مع سريلانكا بشأن خطة إنقاذ مدتها أربع سنوات بقيمة 2.9 مليار دولار. ها هِيْ التفاصيل.

تهدف الاتفاقية إلَّى مساعدة الدولة الواقعة فِيْ جنوب آسيا الغارقة فِيْ أزمة اقتصادية عميقة.

وقال صندوق النقد الدولي فِيْ بيان بعد تسعة أيام من المفاوضات فِيْ كولومبو “أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولي هِيْ استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون”.

وتواجه سريلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، أسوأ أزمة اقتصادية منذ حصولها على الاستقلال فِيْ عام 1948، ولم تتمكن من تمويل استيراد المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود منذ أواخر العام الماضي.

تخلفت سريلانكا عَنّْ سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار فِيْ منتصف أبريل.

وأشار صندوق النقد الدولي إلَّى أن أي مساعدة مالية منه تتطلب إعادة هِيْكلة هذا الدين كشرط أساسي. وأضاف فِيْ بيانه أن “تخفِيْف الديون من دائني سريلانكا والتمويل الإضافِيْ من الشركاء متعددي الأطراف سيكونان مطلوبين للمساعدة فِيْ ضمان القدرة على تحمل الديون وسد فجوات التمويل”.

وأضاف أن “الضمانات المالية من الدائنين الرسميين لسريلانكا تهدف إلَّى استعادة القدرة على تحمل الديون وكذلك تنفِيْذ جهد حسن النية للتوصل إلَّى اتفاق تعاوني مع الدائنين من القطاع الخاص أمر بالغ الأهمية قبل أن يتمكن صندوق النقد الدولي من تقديم الدعم المالي لسريلانكا”.

وقالت مؤسسة التمويل الدولية إن سريلانكا وافقت على زيادة إيراداتها، وإلغاء الدعم، وضمان سعر صرف مرن، وتجديد احتياطياتها من العملات الأجنبية الجافة.

وفِيْ الآونة الأخيرة، دعت الأمم المتحدة بالفعل إلَّى تقديم 47 مليون دولار كَمْساعدات طارئة للفئات الأكثر ضعفاً بين السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

ويحتاج حوالي 1.7 مليون شخص إلَّى “مساعدات حيوية”، وفقًا للأمم المتحدة، وخفض أربعة من كل خمسة أشخاص من استهلاكهم الغذائي بسبب النقص الحاد وارتفاع الأسعار.