بـ22 سياسة جديدة.. الإمارات تسرع وتيرة التحول للاقتصاد الدائري

اعتمد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، خلال اجتماعه الثاني لعام 2022، عدة سياسات لتسريع تنفِيْذ نموذج الاقتصاد الدائري فِيْ دولة الإمارات.

وافق المجلس، الذي ترأسه وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مريم بنت محمد سعيد حارب المهِيْري، على 22 سياسة مقترحة من قبل لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، والتي تركز على تسريع تنفِيْذ نموذج الاقتصاد الدائري فِيْ الدولة خلال أربع سنوات. القطاعات الرئيسية، بما فِيْ ذلك التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل. .

حضر اللقاء عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عَنّْ بعد. وكذلك عدد من المدعوين من الجهات الحكومية والخاصة من مختلف إمارات الدولة.

8 اتجاهات مبتكرة

خلال الاجتماع، سلط أعضاء المجلس الضوء على ثمانية اتجاهات مبتكرة ذات أهمية خاصة، بما فِيْ ذلك تحويل النفايات إلَّى مورد، وإعادة الاستخدام، ونفايات الإنترنت، والذكاء الاصطناعي، وإعادة التصنيع، والمواد المستندة إلَّى الحيوية، و blockchain، والإصلاح. تحديد ما لا يقل عَنّْ 16 نشاطًا يمكن اعتمادها كفرص تجارية قابلة للتطبيق فِيْ جدول أعمال الاقتصاد الدائري، حيث توفر هذه الأنشطة العديد من الفرص للشركات، مثل إعادة تدوير نفايات النسيج إلَّى منتجات جديدة، وتطوير حلول آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة النفايات، وإعادة التدوير النفايات الإلكترونية.

وقالت مريم بنت محمد المهِيْري باعتماد مجلس الوزراء لسياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ يناير 2022، بدأنا عملية طموحة ومهمة للانتقال من نموذج الاقتصاد الحالي إلَّى نموذج الاقتصاد الدائري، حيث يستهلك الاقتصاد الحالي مواد وموارد قيمة. دون أن نكون قادرين على الاستفادة منها بعد الاستخدام، وهُو ما يمثل إهدارًا فِيْ المفاهِيْم الحديثة للاستدامة، فإن نهجنا الحالي هُو حماية بيئتنا وضمان الازدهار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل لبلدنا.

وأضافت لقد بدأ عدد كبير من أصحاب المصلحة الرئيسيين فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ تبني مبادئ الاقتصاد الدائري، ونحن فِيْ وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الاقتصاد نتواصل معهم وغيرهم للحصول على معلومات ورؤى قيمة. حول طرق تسهِيْل الانتقال إلَّى الاقتصاد الدائري.

ولفتت إلَّى أن 45٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية ناتجة عَنّْ إنتاج السيارات والملابس والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات المستخدمة يومياً، وهذا يسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الدائري والتي يمكن أن تعزز الجهُود للحد من الانبعاثات وتخفِيْف المناخ الحالي. التحديات.

ورش عمل مكثفة

من جانبه قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس لجنة السياسات بمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري إن لجنة السياسات عقدت سلسلة من ورش العمل واللقاءات المكثفة مع القطاعين الحكومي والخاص والشركاء الدوليين خلال المرحلة الأخيرة والتي ساهمت فِيْ تنفِيْذ سياسة الاقتصاد الدائري فِيْ 4 قطاعات. وتشمل هذه الصناعات، والبنية التحتية الخضراء، والنقل، وإنتاج الغذاء واستهلاكه، بالإضافة إلَّى الخروج بـ 22 سياسة جديدة للاقتصاد الدائري فِيْ دولة الإمارات، مما ساهم فِيْ مواجهة جميع التحديات التي تقف فِيْ طريق تنفِيْذ الاقتصاد الدائري فِيْ الدولة. قطاع الأعمال، ودعم تسريع وتيرة الدولة فِيْ تحقيق التنمية الخضراء، ويأتي ذلك فِيْ إطار توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز العمل على ملف الاقتصاد الدائري كأحد محركات المرونة والاستدامة والنمو فِيْ النموذج الاقتصادي الجديد. للبلاد، بما يتماشى مع أهداف ومبادئ الخمسين.

وأضاف اللجنة تكَمْل جهُودها لتنفِيْذ سياسة الدولة للاقتصاد الدائري 2022-2031، حيث يجري العمل حالياً على تنفِيْذ البرامج والمشاريع التي تدعم جاذبية الاستثمار فِيْ الاقتصاد الدائري، وتوسيع البنية التحتية لهذا القطاع الرائد.، مواصلة العمل على بناء قاعدة بيانات للاقتصاد الدائري، وتقديم الحوافز والقدرات التي تشجع القطاع الخاص على التحول إلَّى أساليب الإنتاج الصناعي النظيف، بما يعزز القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من الاقتصادات الدائرية الرائدة فِيْ المنطقة والعالم.

مقياس 360. مبادر

بعد إيجاز عَنّْ التقدم المحرز فِيْ مشاريع الاقتصاد الدائري الحالية وبيانات المشاريع الناشئة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلع أنيس نصار من المنتدى الاقتصادي العالمي أعضاء المجلس على آخر التطورات فِيْ مبادرة Scale360 التي تجمع شركاء عالميين لتوسيع الاستخدام. لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بهدف تسريع تبني حلقة المبادئ الاقتصادية.

تضمن جدول أعمال الاجتماع لمحة عامة عَنّْ جهُود شركة بيئة فِيْ تنفِيْذ نموذج الاقتصاد الدائري فِيْ عملياتها، بالإضافة إلَّى عرض حول سياسة حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد فِيْ إمارة أبوظبي، والتي دخلت حيز التنفِيْذ فِيْ 1 يونيو.، 2022.

تمثل سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تم تبنيها فِيْ يناير 2022، إطارًا عامًا لتحديد أفضل الطرق والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري. وتشمل أهدافها بناء اقتصاد مستدام، وتعزيز الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلَّى أساليب الإنتاج الصناعي. وهُو ينطوي على استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة الأخرى، واعتماد أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة التي تقلل من الإجهاد البيئي مع تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

يضم مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري 17 ممثلاً من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة وشركات القطاع الخاص والمنظمات الدولية.