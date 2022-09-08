بـ350 مليون دولار.. أسطول طيران الإمارات A350 مزود بالترفِيْه الجوي

تستثمر طيران الإمارات أكثر من 350 مليون دولار لتجهِيْز أسطولها المستقبلي المكون من 50 طائرة A350 بالجيل القادم من حلول الترفِيْه الجوي.

من المتوقع أن توفر هذه الحلول ؛ تجربة ركاب شخصية وسينمائية لا مثيل لها، كجزء من حرصها الدائم على التميز وخدمة العملاء. ومن المقرر أن يبدأ استقبال طائرات جديدة فِيْ عام 2024.

حلول الترفِيْه الجوي

قال عادل الرضا، الرئيس التنفِيْذي للعمليات فِيْ طيران الإمارات “نحن ندرك تمامًا أن الترفِيْه على متن الطائرة هُو جانب أساسي من تجربة عملائنا، وكانت طيران الإمارات أول شركة طيران فِيْ العالم تضع شاشة فِيْديو شخصية فِيْ كل مقعد على متن الطائرة. طائرة، شيء لم يكن من الممكن تخيله منذ أكثر من 30 عامًا. اليوم، نواصل تزويد ركابنا بمحتوى ترفِيْهِيْ لا مثيل له وخبرة وحصلنا على جوائز أفضل ترفِيْه على متن الطائرة على مدار الـ 14 عامًا الماضية.

رحب يانيك أسود، نائب الرئيس التنفِيْذي لشركة Thales Avionics، بالشراكة مع طيران الإمارات فِيْ مهمتها المتمثلة فِيْ جعل نظام طيران الإمارات الجديد Thales AVANT Up أحدث التقنيات والإمكانيات على متن الطائرة من خلال الجمع بين شاشات Optiq 4K QLED HDR والقوة الديناميكية الحائزة على جوائز. الجيل القادم من الخدمات. رقمي.

تشتمل تقنية نظام Thales AVANT Up على شاشات Optiq 4k QLED HDR الوحيدة على الطائرات التي تستخدم تقنية QLED من سامسونج لإبهار المشاهدين بأكثر من مليار لون. توفر إمكانية العرض الغنية وسيطًا مثاليًا لنظام المعلومات والاتصالات والترفِيْه الفريد لطيران الإمارات، والذي يوفر أكثر من 5000 قناة. محتوى بعشرات اللغات بما فِيْ ذلك البث التلفزيوني المباشر وأحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى وأول قناة تسوق على متن الطائرة فِيْ العالم.

التميز والقدرة التنافسية لطيران الإمارات

تعد طيران الإمارات أيضًا أول شركة طيران فِيْ العالم تختار Thales Pulse، وهِيْ تقنية إدارة طاقة حاصلة على براءة اختراع تضمن عدم تأثر أداء شحن الأجهزة الإلكترونية بغض النظر عَنّْ عدد المستخدمين الذين يشحنون أجهزتهم فِيْ نفس الوقت.

تشترك طيران الإمارات وتاليس فِيْ رؤية مشتركة للابتكار وتشكيل تجارب الطيران المستقبلية حيث يواصل الجانبان التعاون فِيْ البرامج من خلال حاضنة الطيران Aviation X-Lab فِيْ دبي.