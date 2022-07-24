بـ37 ألف جنيه.. احجز شقة فِيْ مشروع عصفور الجنة بمصر

تبدأ، اليوم الأحد، بيع مواصفات الحجوزات فِيْ شقق مشروع عصفور الجنة الذي أعلنت عَنّْه وزارة الإسكان المصرية مؤخرًا.

أعلنت الهِيْئة التنفِيْذية للمشروعات المشتركة بوزارة الإسكان المصرية، عَنّْ إطلاق شقق مشروع عصفور الجنة بمدينة السادس من أكتوبر، والمواصفات الخاصة بالمشروع متاحة اعتبارًا من اليوم الأحد 24 يوليو، وحتى تاريخه. نهاية هذا الشهر.

تصدرت كلمة مشروع عصفور بارادايس محركات البحث فِيْ مصر، واختصاصاتها لمعرفة التفاصيل وسعرها.

سعر الشروط المرجعية لمشروع طائر الجنة

يبلغ سعر الاختصاصات لشقق مشروع عصفور الجنة بمدينة السادس من أكتوبر حوالي 300 جنيه، ومتوفر اعتبارًا من اليوم الأحد بمقر الهِيْئة التنفِيْذية للمشروعات المشتركة بحلوان.

عدد الشقق فِيْ مشروع عصفور بارادايس ومواصفات المشروع

بلغ عدد الشقق المعروضة من وزارة الإسكان فِيْ مشروع عصفور الجنة 127 شقة بمدينة السادس من أكتوبر بالقطعة 75 جنوب العية.

ويشمل وحدات جاهزة للتسليم ووحدات كاملة التشطيب مع مرافق المياه والغاز والكهرباء.

شروط التقديم على شقق عصفور الجنة

يجب أن يكون عمر مقدم الطلب على شقق مشروع عصفور الجنا أكثر من 21 عامًا ولا يزيد عَنّْ 50 عامًا ألا يكون مشاركاً فِيْ أي من مشاريع وزارة الإسكان المطروحة لا يجوز لأكثر من فرد من الأسرة التقدم بطلب حجز وحدة سكنية

أسعار شقق عصفور الجنة

وبحسب المعطيات المعلنة فِيْ كتيب الشروط المتوفر اعتباراً من اليوم بشأن مشروع عصفور بارادايس الذي طرحته وزارة الإسكان، فإن سعر المتر المربع يتراوح من 5702 إلَّى 6210 جنيهاً للمتر حسب الدور الذي توجد فِيْه الشقة. تقع الشقة، وبلغ سعر الشقة 71 مترًا 378 ألف جنيه، فِيْما سجلت الشقة التي تبلغ مساحتها 75 مترًا نحو 413 ألف جنيه، وبلغ سعر الشقة 81 مترًا 435 ألف جنيه، والسعر. الشقة التي تبلغ مساحتها 137 م 2 773 ألف جنيه.

نظام الدفع لشقق عصفور الجنة

وبحسب الاختصاصات فإن نظام السداد فِيْ شقق مشروع عصفور الجنة هُو دفع 10٪ عَنّْد الحجز من قيمة الشقة والتي تبدأ من حوالي 37 ألف جنيه مع خطورة الحجز.

يتم دفع 15٪ تخصيص عَنّْد الانتهاء من تخصيص الوحدة، بينما يتم دفع 25٪ من قيمة الشقة عَنّْد استلام الوحدات السكنية فِيْ مشروع عصفور الجنة.

فِيْ حال قدرتك على الدفع فورًا، فإنك تدفع 50٪ من قيمة الشقة فِيْ الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ التخصيص، بشرط استخدام خصم 3٪.

تسهِيْلات السداد بمشروع عصفور بارادايس

حسب كتيب الشروط والبيانات المعلنة من قبل وزارة الإسكان المصرية، يمكن سداد قيمة الشقة على أقساط تبدأ من 5 سنوات إلَّى 15 سنة، حسب رغبة العميل، بفائدة 7٪.