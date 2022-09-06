بـ42%.. اليابان تؤمن احتياجاتها النفطية من الإمارات فِيْ يوليو

أعلنت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية أن 41.9٪ من واردات النفط اليابانية جاءت من الإمارات فِيْ يوليو الماضي.

وتمثل الكَمْية 33.99 مليون برميل من إجمالي واردات اليابان فِيْ ذلك الشهر.

ارتفع اعتماد اليابان على النفط العربي إلَّى مستوى قياسي فِيْ يوليو 2022 بلغ 79.17 مليون برميل أو 97.7٪ من إجمالي واردات اليابان البالغة 81.05 مليون برميل، بحسب الوكالة.

وجاء النفط السعودي فِيْ المرتبة الثانية على القائمة حيث بلغت وارداته لليابان 28.47 مليون برميل بنسبة 35.1٪ من إجمالي واردات شهر يوليو.

الإمارات العربية المتحدة هِيْ المورد الأول للنفط الخام لليابان وتغطي أكثر من 20٪ من احتياجاتها.

وتربط الإمارات العربية المتحدة واليابان علاقات تجارية وثيقة، حيث تحتل الإمارات المرتبة العاشرة بين أكبر الشركاء التجاريين لليابان فِيْ العالم، وفقًا لإحصاءات عام 2022.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين فِيْ عام 2022 أكثر من 30 مليار دولار أمريكي، وارتفعت قيمة صادرات الإمارات إلَّى اليابان إلَّى 26 مليار دولار أمريكي، بينما ارتفعت وارداتها من اليابان إلَّى 6.2 مليار دولار أمريكي.

هناك أكثر من 340 شركة يابانية تعمل فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ مختلف القطاعات بما فِيْ ذلك البنية التحتية والصناعة والطاقة.

وبلغ إجمالي الاستثمارات اليابانية المباشرة فِيْ الإمارات نحو 4 مليارات دولار نهاية العام الماضي، فِيْما بلغت الاستثمارات الإماراتية فِيْ اليابان نحو 2.1 مليار دولار فِيْ نفس الفترة، ورغم تراجع إجمالي الاستثمارات الأجنبية للشركات اليابانية. فِيْ ظل تداعيات جائحة كوفِيْد -19 ظهرت فرص عمل مميزة. بين البلدين مثل التعاون مع “أدنوك” فِيْ مجال وقود الأمونيا.

مثل بقية العالم، تسعى اليابان جاهدة لإيجاد حلول استثنائية للتغلب على التحديات المتعددة لأزمة الطاقة.

من المتوقع أن تكون اليابان أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال فِيْ العالم هذا العام وسط حملة تقودها الحكومة للحفاظ على مخزون الوقود المرتفع وتجنب نقص الكهرباء.

كَمْا حثت الحكومة اليابانية الصناعات ومالكي المنازل على استخدام كهرباء أقل وتبذل جهُودًا جديدة طويلة الأجل لإعادة تشغيل المفاعلات النووية.