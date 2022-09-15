بـ”500 مليون ريال”.. عرض سعودي ضخم لاستضافة هذه البطولة الكبرى !

تعمل المملكة العربية السعودية على استضافة أكبر الأحداث الرياضية فِيْ الفترة المقبلة ؛ وذلك بعد النهضة الكبيرة، فِيْ مختلف المجالات، فِيْ عهد القيادة الرشيدة.

وتداولت خلال الأيام الماضية أنباء قوية عَنّْ إعداد ملف مشترك بين المملكة العربية السعودية ومصر واليونان. لاستضافة كأس العالم 2030.

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يأتي حلم استضافة كأس العالم بعد تنظيم العديد من البطولات الرياضية ؛ ومنها كأس السوبر الإسباني بمشاركة العملاقين ريال مدريد وبرشلونة.

عرض سعودي “استضافة” كأس السوبر الإيطالي

وفِيْ هذا السياق كشفت شبكة Milano Finanza أن المملكة قدمت عرضاً رسمياً ؛ استضافة كأس السوبر الإيطالي بالعاصمة الرياض لمدة 6 سنوات قادمة.

وأعلنت الشبكة أن العرض السعودي لاستضافة البطولة الإيطالية يقدر بنحو 138 مليون يورو أي ما يقرب من 516 مليون ريال سعودي.

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استضافت المملكة كأس السوبر الإيطالي، فِيْ نسختى 2022 و 2022، قبل استئناف البطولة، وتقام فِيْ إيطاليا ؛ بعد تفشي فِيْروس كورونا الجديد.

توج يوفنتوس بكأس السوبر الإيطالي عام 2022، قبل أن يخطف لاتسيو نسخة 2022 من السيدة العجوز على وجه الخصوص.