بفئات مختلفة.. شفروليه تشكف عن طراز بليزر EV الكهربائي الجديد بالكامل|شاهد بالصور

كشفت شفروليه عن طراز Blazer EV الكهربائية بالكامل لعام 2024، فِيْ عدة فئات مختلفة وخيارات متعددة، مما يوفر دفعة قوية لقلب فئة الكروس أوفر الكهربائية متوسطة الحجم المتنامية. تقدر جنرال موتورز وقت القيادة بعد الشحن الكامل لما يصل إلى 320 ميلاً، بالإضافة إلى توفر خيارات الدفع بالعجلات الأمامية والخلفِيْة، مما يمنح العملاء المزيد من الخيارات التي تلبي متطلباتهم على أفضل وجه.

شفروليه تكشف النقاب عن طراز Blazer EV الكهربائية بالكامل

تقدم شفروليه سيارة Blazer EV الكهربائية بالكامل لعام 2024، فِيْ حين أن فئات المعدات المتاحة تشمل سيارة المطاردة البوليسية، بالإضافة إلى 1LT و 2LT و RS وأول SS كهربائية عالية الأداء من شفروليه، حيث تحدد 2024 Blazer EV مركبة جديدة. السيارة الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات، مع خيارات تساعد على ترسيخ مكانة شفروليه الريادية فِيْ واحدة من أسرع فئات السيارات الكهربائية نموًا.

يعتمد طراز شفروليه هذا أيضًا على منصة “ألتيوم” المبتكرة من جنرال موتورز، ويتميز بمظهر رياضي يرفع من التصميم المميز الذي قدمته شفروليه بليزر التي تعمل بالوقود فِيْ عام 2022، بالإضافة إلى أدائها العالي المستوحى من كامارو والسيارات. كورفِيْت تتميز شفروليه الجديدة بالتصميم الحصري لنظام الدفع الرباعي عالي الأداء (AWD) المصمم لإنتاج 557 حصانًا وعزم دوران يبلغ 648 رطلاً، مع وضع WOW الذي يسمح بالتسارع من 0 إلى 60 ميلاً فِيْ الساعة بأقل من من 4 ثوان.

ميزات إضافِيْة لسيارة شيفروليه إي فِيْ بليزر

هناك عدد من الميزات الإضافِيْة التي تتمتع بها شيفروليه بليزر EV، بما فِيْ ذلك ما يلي

5 اختياري سوبر كروز للقيادة بدون استخدام اليدين على الطرق المتوافقة.

ميزات أمان متطورة مصممة للثقة، بما فِيْ ذلك الفرامل الخلفِيْة الأوتوماتيكية ونظام المساعدة المتقدمة فِيْ الركن.

نطاق القيادة يصل إلى 320 ميلاً عند الشحن الكامل.

11.5 كيلو وات من المستوى 2 لشحن التيار المتردد، وإمكانيات الشحن السريع القياسية للتيار المستمر حتى 190 كيلو وات، مما يسمح لك بالسفر حوالي 78 ميلاً إضافِيًْا بشحن لمدة 10 دقائق.

نظام المعلومات والترفِيْه مع شاشة تعمل باللمس قياس 17.7 بوصة قابلة للتخصيص.

إضاءة LED خارجية كاملة.

لديه مقصورة فسيحة جميلة مشغولة.

الميزات الداخلية لشفروليه إي فِيْ بليزر

تتضمن شفروليه EV Blazer ميزات داخلية أخرى، بما فِيْ ذلك