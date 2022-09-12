بفارق 18 قرشا عَنّْ أعلى سعر منذ التعويم.. الدولار يرتفع أمام الجنيه

ارتفع سعر الدولار فِيْ مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين أمام الجنيه المصري، مع استمرار ضغوط الطلب على الدولار.

وصل سعر الدولار فِيْ مصر، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، اليوم إلَّى 19.28 جنيهًا للشراء و 19.38 جنيهًا للبيع، ليقترب من أعلى سعر له على الإطلاق فِيْ 20 ديسمبر 2016 بعد تحرير سعر الصرف عَنّْد 19.56 جنيهًا. مقابل الدولار.

ويبلغ الفارق بين سعر الدولار اليوم وأعلى سعر على الإطلاق 18 قرشا وسط توقعات باستمرار ارتفاع الدولار أمام الجنيه خلال الأيام المقبلة تحت ضغط تزايد الطلب لتلبية احتياجات الاستيراد.

انخفض الجنيه المصري أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الاثنين، مسجلا تراجعا جديدا ليقترب من 19.40 جنيه للدولار للمرة الأولى، ليقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق فِيْ 20 ديسمبر 2016.

وجاء تراجع الجنيه لأربع جلسات متتالية خسر خلالها 12 قرشا بعد استقراره لخمس جلسات قبله.

وصل سعر الدولار فِيْ البنك الأهلي وبنك مصر إلَّى 19.37 جنيها للدولار للبيع و 19.31 جنيها للشراء، ليفقد قرشين جديدين، بينما بلغ سعره فِيْ بعض البنوك الخاصة 19.39 جنيها للبيع و 19.36 جنيها للشراء بأبو. بنوك أبو ظبي الإسلامية، البنك التجاري الدولي، العقارات المصرية العربية، المصرف المتحد، بنك الإسكندرية والبنك العربي الأفريقي.

يتوقع الخبراء استمرار ارتفاع الدولار أمام الجنيه بشكل تدريجي، بسبب ضغوط الاستيراد، خاصة بعد قرارات استثنائية لتسهِيْل عمليات الاستيراد وفتح الاستيراد لعدد من السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما يؤدي إلَّى زيادة الطلب على الجنيه. الدولار مما يرفع سعره بحسب الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي.

وقال شوقي إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه أمر طبيعي ويرتفع تدريجياً حسب العرض والطلب، موضحاً أن هناك زيادة فِيْ الطلب على الدولار من المستوردين لإنهاء إجراءات استيراد السلع، خاصة بعد الإجراءات الحكومية لتسهِيْل المستوردين. فِيْما يتعلق بالسلع ومتطلبات الإنتاج.

المستويات التاريخية للدولار مقابل الجنيه

سجل الدولار مستوى تاريخي أمام الجنيه فِيْ 2 نوفمبر 2016 قبل قرار تعويم الجنيه 8.79 جنيه.