بفرمان سواريش.. إجازة 3 أسابيع لثلاثي الأهلي

قرر ريكاردو سواريس مدرب الأهلي منح ثلاثي الفريق علي معلول ومحمد الشناوي ومحمد مجدي “أفشة” إجازة لمدة ثلاثة أسابيع. من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

من المتوقع أن يأخذ اللاعبون الآخرون إجازات في الفترة المقبلة، وفقًا للجدول الزمني الذي وضعه طاقم التدريب بقيادة ريكاردو سواريز.

يأتي قرار سواريز بمنح الثلاثي المذكور استراحة لمدة 3 أسابيع بعد أن قررت إدارة النادي استكمال بطولة دوري الشباب.

يواصل النادي الأهلي استعداداته لمباراة الإسكندرية المقررة يوم غد الأحد، في إطار الجولة 29 من منافسات الدوري المصري لموسم 2022-2022.

صعد الجهاز الفني مجموعة من الشباب استعدادًا للمباراة القادمة.

واللاعبون هم محمد ناصر، ومحمد حمدي، وعلي عمرو، وأحمد سيد غريب، وأحمد سيد عبد النبي، ومحمد شرقية، وميدو نبيل، إلى جانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق الذين أجروا تمارين التعافي.

يشار إلى أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 56 نقطة.