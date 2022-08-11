بفرمان سواريش.. الأهلي يقرر الإطاحة بـ4 لاعبين

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب 4 لاعبين من مغادرة النادي الأهلي رسميًا بنهاية الموسم الحالي بناءً على توصية البرتغالي ريكاردو سواريس مدرب فريق كرة القدم.

وأكدت تقارير أن ريكاردو سواريز طلب من إدارة النادي الأهلي الإفراج عن الرباعي محمد محمود – محمود وحيد ومحمود متولي وصلاح محسن – خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء قرار المدرب البرتغالي بالاستغناء عن هذه الرباعية بسبب تراجع مستواهم وعدم حاجتهم لجهودهم في الموسم المقبل.

بينما طلب سواريز من بيرسي تاو الاستمرار مع الفريق الموسم المقبل، رفض أيضًا رحيل محمد مجدي أفشة.

وتغلب الأهلي على المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب في الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري، سجلهما رامي ربيعة وحسام حسن.

ويستعد فريق الأهلي لمباراته المقبلة أمام المقاصة، الأحد المقبل، على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس مصر.