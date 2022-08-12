بفرمان كارتيرون ..الاتفاق يقترب من التعاقد مع لاعب واتفورد الإنجليزي

يقترب نادي الاتفاق السعودي من التعاقد مع لاعب من الفريق الأول لصالح واتفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

تسعى إدارة نادي الاتفاق السعودي برئاسة خالد الدبل، إلى تعزيز صفوف الفريق الكروي الأول، تمهيداً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد وانتهاء فترة الانتقالات الصيفية بتاريخ 31 أغسطس المقبل.

وأكدت تقارير إعلامية أن نادي الاتفاق السعودي يقترب من التعاقد مع الكاميروني نيكولاس نكولو لاعب فريق واتفورد الإنجليزي، في صفقة انتقال مجانية.

وأشارت التقارير إلى أن الصفقة وصلت إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع الكاميروني نكولو بعد أن طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ضمه.

وأشارت تقارير إلى أن قيمة الصفقة للاعب الكاميروني ستكلف نادي الاتفاق أكثر من مليونين ونصف المليون يورو.

وكان نادي الاتفاق قد اقترب من التعاقد مع البرازيلي ويلينجتون مدافع نادي بشيكتاش التركي.

وسحب الاتفاق العقد مع اللاعب البرازيلي، بعد أن لم يجتاز الفحوصات الطبية، بعد أن تبين أنه مصاب بإصابة مزمنة بإحدى عضلاته قبل توقيع العقد.