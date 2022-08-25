بفرمان من دياز.. نجم الهلال يترك الفريق ويطير إلَّى أبوظبي

منح الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، المدافع الكوري الجنوبي جانغ هِيْون سو إجازة قصيرة.

أصيب جانغ هِيْون سو أثناء مشاركته فِيْ مباراة الهلال ونوتنجهام فورست الودية فِيْ معسكر برمنغهام.

وغادر اللاعب المملكة مع أسرته متوجهاً إلَّى أبوظبي لقضاء الإجازات هناك، والعودة إلَّى الرياض السبت المقبل لاستئناف التدريبات مع الفريق.

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حقق الهلال 3 انتصارات فِيْ 3 مباريات ودية ؛ استعدادًا للموسم الجديد، الأول ضد الميريا فِيْ إسبانيا (2-1)، هدفِيْ لوسيانو فِيْتو وسالم الدوسري، والثاني ضد نوتنغهام فورست (6-1)، أهداف موسى ماريغا. (هدفان)، لوتشيانو فِيْتو، وسالم الدوسري (هدفان)، وعبدالله الاحتياطي، والثالث ضد فلام (2-1)، وسجل إيغالو الهدفِيْن.

ينطلق الهلال مشوار الدفاع عَنّْ لقب دوري روشان السعودي، فِيْ مواجهة بطل الدرجة الأولى الخليجي بالدوري الأصفر، اليوم الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، فِيْ الجولة الأولى من الموسم الجديد. .

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