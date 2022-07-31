بفضل الحرب.. شركات النفط الأمريكية العملاقة تضاعف أرباحها 3 مرات

شهدت أكبر شركات النفط فِيْ الولايات المتحدة تضاعف أرباحها ثلاث مرات تقريبًا فِيْ الربع الثاني من عام 2022، بفضل تداعيات الحرب.

أدت الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا إلَّى قلب أسواق الطاقة العالمية وتركت المستهلكين يتوسعون لتغطية أسعار الضخ القياسية المرتفعة.

أعلنت شركة إكسون موبيل، الجمعة، عَنّْ أرباح صافِيْة قدرها 17.9 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهِيْة فِيْ 31 يونيو، مقارنة بـ 4.7 مليار دولار فِيْ نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت الإيرادات 111 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 68٪ عَنّْ نفس الفترة.

وفِيْ الوقت نفسه، سجلت شيفرون أرباحًا بلغت 11.6 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 3.1 مليار دولار أمريكي فِيْ عام 2022. وبلغت المبيعات 64 مليار دولار أمريكي، بزيادة 80٪ عَنّْ العام الماضي.

وتأتي النتائج الضخمة بعد يوم من إعلان شركة شل ومقرها أوروبا عَنّْ تحقيق أرباح قياسية، حيث حققت الشركات الثلاث، بالإضافة إلَّى شركة TotalEnergies الفرنسية، مجتمعة ما يقرب من 51 مليار دولار فِيْ الربع الثاني، أي ضعف ما حققته خلال الأشهر الثلاثة نفسها. من عام 2022.

عقوبات على روسيا

غالبًا ما ترتبط النتائج المثيرة للإعجاب التي حققتها شركات الطاقة الأمريكية بجهُود الغرب لمعاقبة روسيا لمهاجمة جارتها من خلال قطع مبيعاتها من الطاقة، الأمر الذي حول الفوائد إلَّى شركات الطاقة العالمية، بما فِيْ ذلك شركات النفط والغاز الروسية.

أسعار النفط الخام، التي تراجعت فِيْ الأشهر الأولى لوباء فِيْروس كورونا، أصبحت الآن أعلى بنسبة 37٪ مما كانت عليه قبل عام.

ازدهرت شركات الطاقة بينما تضررت بقية وول ستريت بشدة هذا العام. ارتفع مؤشر Vanguard’s Energy، وهُو صندوق متداول فِيْ البورصة لشركات النفط الكبرى، بنسبة 37٪ على أساس سنوي حتى الآن حتى مع انخفاض S&P 500 الواسع بنسبة 14٪.

ارتفعت أسهم إكسون وشيفرون بنسبة 51٪ و 36٪ على التوالي ؛ فِيْ الوقت الذي تجاوز فِيْه متوسط ​​سعر جالون البنزين فِيْ الولايات المتحدة 5 دولارات لأول مرة فِيْ يونيو ؛ يوم الجمعة الماضي، سجلت 4.26 دولار.

أفاد مكتب التحليل الاقتصادي يوم الجمعة أن فواتير البنزين للمستهلكين ارتفعت بنحو 49٪ فِيْ يونيو، بعد ارتفاعها بنسبة 20٪ فِيْ مايو.

دعا الرئيس بايدن، الذي يواجه انتقادات من اليمين بشأن طريقة تعامله مع التضخم والاقتصاد، شركة إكسون للتوقف عَنّْ جني الكثير من الأرباح، بينما ناشدها هُو وشيفرون وشيفرون مضاعفة جهُودهما لجلب المزيد من النفط إلَّى السوق.

تعد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط الخام فِيْ العالم بمتوسط ​​يومي 17 مليون برميل. كَمْا أنها ثاني أكبر مستورد للنفط الخام بمتوسط ​​يومي 6.2 مليون برميل يوميا، وأكبر منتج له بمتوسط ​​يومي 11.8 مليون برميل يوميا.