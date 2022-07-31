بفعل التضخم.. عزوف عَنّْ طلبيات الحرف الماهرة والسيارات بألمانيا

اليوم، يعاني قطاع الحرف اليدوية فِيْ ألمانيا من ارتفاع الأسعار ونقص المواد وارتفاع التضخم.

“تعاني الشركات والشركات المتخصصة فِيْ الحرف الماهرة من حالة من عدم الاستقرار الشديد، بسبب الوضع ككل، خاصة بسبب نقص المواد، والزيادات الباهظة فِيْ الأسعار، والزيادات الهائلة فِيْ أسعار الطاقة والتضخم”.

وأضاف أنه قبل شهرين، أفادت حوالي نصف الشركات فِيْ القطاع أن تكاليف الطاقة لديها تضاعفت على الأقل، مشيرًا إلَّى أن التكاليف زادت أكثر منذ ذلك الحين.

وأضاف أنه من الصعب على العاملين فِيْ القطاع حساب تكاليفهم، مشيرًا إلَّى أن التكاليف الباهظة التي تواجهها الشركات لا يمكن ببساطة نقلها إلَّى العملاء، خاصة فِيْ القطاع العام.

وأضاف أن هذا يعَنّْي أن الشركات تتكبد خسائر فِيْ الطلبات التي تلبيها، وهُو وضع غير مستدام على المدى الطويل.

وتتأخر الطلبيات لشركات الهندسة المدنية أو تتأخر بسبب نقص الإمدادات لمواد مثل الصلب والقار.

وفِيْ سياق متصل، من المرجح أن ينخفض ​​الطلب على السيارات الجديدة بشكل كبير فِيْ الأشهر المقبلة فِيْ ألمانيا، بحسب المحلل المسؤول عَنّْ مراقبة السوق ورئيس مركز أبحاث السيارات فرديناند دودنهُوفر.

قال دودنهُوفر إن إحجام المشترين عَنّْ شراء السيارات سيكون المشكلة الرئيسية للمصنعين، وليس صعوبات سلسلة التوريد التي واجهُوها لفترة طويلة.

بالإضافة إلَّى التضخم المرتفع، تعمل خطط خفض الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية على تقليل الطلب أيضًا.

قال Dudenhofer إن شركات صناعة السيارات لا يزال بإمكانها تقليل تراكَمْ الطلبات وبيع السيارات الجديدة المتاحة دون الحاجة إلَّى تقديم خصومات كبيرة.

وقال أيضًا، نقلاً عَنّْ بيانات الإنتاج الخاصة بمصنعي السيارات الألمان، إن العديد من مصنعي السيارات لديهم طلبات متراكَمْة، لكن الإنتاج يتعافى، مما يسمح لهم بمعالجة هذه الطلبات بسرعة.

أنتج صانعو السيارات الألمان سيارات أكثر بنسبة 21٪ فِيْ مايو ويونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومع ذلك، هناك القليل من العوامل المحفزة لشراء سيارات جديدة، وينبغي للمشترين توقع ارتفاع الأسعار فِيْ الأشهر المقبلة، وفقًا للمحللين.