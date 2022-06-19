بقسط أقل من 1000 ريال تمويل سيارة بدون مقدم ولا كفيل ميسر للغاية للسعوديين والمقيمين

تعتبر عروض تمويل السيارات في المملكة العربية السعودية الأكثر طلبًا سواء للمواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية ، لأن المركبات من أساسيات تسهيل الحياة بشكل أفضل وإنجاز الوقت والمهام اليومية ، ويبحث الناس دائمًا عن قروض السيارات التي تقدم مزايا وتسهيلات في السداد بالإضافة إلى حقيقة أن التمويل إسلامي وشرعي ، لذلك يجب الحصول على منتجات التمويل من الجهات المعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي لضمان الحقوق والتأكيد على صلاحية فترة القرض دون أي عوائق حتى الانتهاء من سداد الديون ، ويتم ذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها والمنصوص عليها في شروط العقد ويجب مراجعتها جيدًا قبل التوقيع وقراءة جميع شروط وأسعار المنتجات التمويلية لأنها تختلف عن طرف واحد. إلى آخر ، والاستفسار عن كافة تفاصيل القرض.

تمويل السيارة بدون مقدم او كفيل

ومن الشركات التي تقدم عروض سيارات بدون دفعة أولى شركة عبد اللطيف جميل وهي من أفضل شركات التمويل في المملكة العربية السعودية التي توفر العديد من العلامات التجارية (تويوتا – هيونداي – كيا – سوزوكي – إم جي – جيلي – لكزس) ، بأقساط مرنة حتى إلى 5 سنوات بالإضافة إلى قرض السيارة دون الحاجة إلى تحويل الراتب مع توفير أكثر من طريقة لسداد الأقساط. أما الدفعة المقدمة فلها شروط وهي أن يتناسب القسط الشهري مع الراتب بحيث لا يتعدى الثلث ، وهنا يمكنك الحصول على تمويل السيارة بدون دفعة أولى بشروط ومتطلبات بسيطة للغاية تشمل سيارات للسعوديين والمقيمين في المملكة مع إمكانية جدولة القسط الأخير بتمويل يصل إلى 24 شهرًا وإمكانية عمل تفويض يتجدد كل ثلاثة أشهر.

قروض السيارات بأفضل الأسعار

تقدم شركة عبد اللطيف جميل سيارات سوزوكي بقسط أقل من 1،000 ريال سعودي ، تبدأ من 939 ريالًا لموديل بالينو 2022 ، فيما تبدأ عروض سيارات تويوتا من 2،080 ريالًا لعام 2021 ، بالإضافة إلى ماركات أخرى.

خطوات التقديم على تمويل السيارة بدون دفعة أولى

عليك اختيار نوع السيارة التي تريدها من خلال الموقع شركة عبد اللطيف جميل.

حدد الفئة وسنة الصنع والتفاصيل.

ثم انقر فوق الأيقونة الزرقاء للتقدم بطلب للحصول على تمويل.

املأ النموذج وتحقق من الأهلية.

ثم قم بتحميل المستندات التي تشمل (الهوية الوطنية أو الإقامة – إجمالي الدخل الشهري – رخصة القيادة – عنوان السكن).

لمزيد من المعلومات حول عروض السيارات الحالية وإمكانية التقدم للحصول على قرض ، اتصل على 8002442211.