بقى سعرها نار طريقة الطحينة بالسمسم فِيْ المنزل ووفري

تعد الطحينة من أفضل أنواع المقبلات الشهِيْرة التي يحبها الكبار والصغار وخاصة الكبار، حيث تتميز بنكهتها الغنية واللذيذة، ويفضل الكثير منكَمْ تناولها مع أطباق السمك وأطباق اللحوم والأطباق المشوية والمقلية. البطاطس، لذلك تفضل الكثير من ربات البيوت تحضير الطحينة فِيْ المنزل بمكونات سهلة وبسيطة بدلاً من شرائها من الخارج، ويبحث الكثير منكَمْ عن طرق مختلفة لتحضير الطحينة، وتحتوي الطحينة على قيم غذائية مفِيْدة للجسم و صحة.

مكونات طحينة السمسم محَلْية الصنع

1 كوب سمسم

كوب دقيق أبيض

نصف كوب من أي زيت نباتي

طريقة عمل طحينة السمسم فِيْ المنزل

أولاً نجهز وعاء ونضع فِيْه السمسم وننظفه جيداً من الشوائب الموجودة به، ثم نضعه على نار خفِيْفة ونحميه على نار خفِيْفة حتى تتسرب الرطوبة مع مراعاة أنه لا يأخذها. لون غامق. اللون بحيث لا يكون لون الطحينة غامقا.

بعد ذلك نترك السمسم يبرد لبعض الوقت، ثم نضعه فِيْ وعاء بهارات كهربائية ونطحن السمسم حتى يلين بشكل جيد ويأخذ شكل الرمل، حيث يساعد الزيت الموجود فِيْه على تليينه.

ويفضل أن نضع فِيْ اعتبارك أن مطحون السمسم ناعم جدًا، ثم نضيف كوب دقيق ونصف كوب زيت فِيْ الخلاط مع الخفق جيدًا، ثم نضع الطحينة فِيْ برطمان حتى تصبح جاهزة للاستخدام.

مكونات لصنع سلطة الطحينة للمشاوي

كوب طحينة راقية

ملعقتان كبيرتان من الماء الدافئ

كَمْية من الملح والكَمْون المطحون

أربع ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم

ربع كوب عصير ليمون

خمس فصوص ثوم مفرومة ناعماً

فلفل حار مقطع

طريقة عمل سلطة طحينة للمشاوي