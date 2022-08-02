بقيادة الشيخ العيسى.. رابطة العالم الإسلامي تبوأت مكانة رفيعة لنصرة المسلمين

استطاعت رابطة العالم الإسلامي، بناءً على دورها الإسلامي والإنساني، أن تتبوأ مكانة رفيعة وتقدم المساعدة للمسلمين وتدعم قضاياهم في جميع أنحاء العالم.

البرامج والمبادرات حول العالم تشهد على ذلك # جمعية_خدمة_إسلام كمنظمة دولية تدعم الشعوب الإسلامية وتدعم قضاياهم. pic.twitter.com/Xup49pJyGp

– جريدة المواطن (almowatennet) 31 يوليو 2022

وتحظى الرابطة بدعم لا مثيل له من حكومة خادم الحرمين الشريفين، المستعدة دائمًا لرعاية المسلمين في جميع أنحاء العالم، والتي ساهمت في دعم الرابطة لمواصلة تقديم العديد من الأعمال والبرامج، بما في ذلك الرعاية والعناية. تكرير. من القرآن الكريم ممثلة في هيئتها العالمية في الكتاب والسنة النبوية، حيث خاطب هذا المشروع 78 دولة حول العالم.

ومن بين الأعمال الإنسانية التي نفذت فيها الرابطة حملاتها الإغاثية المستمرة لمسلمي الروهينجا الذين تعرضوا لأبشع جرائم التطهير الديني والعرقي والإبادة الجماعية الشنيعة التي تعرض فيها مسلمو هذا البلد الأولوية القصوى في المساعدة.

أطلقت رابطة العالم الإسلامي، بقيادة أمينها العام، المعرض المتنقل الأول لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والحضارة الإسلامية. القرآن الكريم، ومواصلة دعمه للوسطية والتسامح، مستوحى من السنة النبوية الطاهرة.

في ظل هذه الأعمال الإنسانية الداعمة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، ظلت رابطة العالم الإسلامي وصية على العقيدة والشريعة، ولم تتخل عن نهجها الإسلامي تحت أي ظرف من الظروف، حيث تعتبر هذا دينًا يجب على الله.

سجلت رابطة العالم الإسلامي، برئاسة الشيخ العيسى، مواقف دولية لا تُنسى، حيث دافعت عن المسلمين في مختلف القضايا في جميع دول العالم، ووقفت من بين تلك المواقف لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا. في مارس 2022، عندما أعلن الشيخ العيسى عن إيفاد وفد رفيع المستوى لتقديم التعازي وزيارة المصابين.

وفي السياق ذاته، أفادت سيدة أصيب ابنها في العمل الإرهابي بنيوزيلندا أن وفدا من الجمعية زار ابنها في المستشفى وطمأنه على صحته، وأبلغه أن الجمعية ستوفر منزلا للولد. الأسرة، وكذلك السماح لهم بأداء فريضة الحج.

يحظى الشيخ محمد العيسى بتقدير علماء الأمة الإسلامية حيث نال دعمهم في العديد من المواقف والمؤتمرات، من خلال الخطاب المعتدل والمبادرات التي تعلمتها الرابطة وما زالت تعمل على جمع كلمة المسلمين. وتطابق الصفوف.

يشار إلى أن الرابطة لديها جهود طبية وصحية ساهمت في إنقاذ أرواح آلاف المسلمين، إضافة إلى عملها الإنساني والمواقف التاريخية التي جعلتها أول منظمة دولية لدعم المسلمين ودعمهم أينما كانوا. وجدت. العالم.