بقيادة ثنائي الهلال.. تعرف على قائمة “أخضر 20” فِيْ كأس العرب

أعلن صالح المحمدي، المدير الفني لمنتخب السعودية تحت 20 سنة، عَنّْ التشكيلة، استعدادًا للمشاركة فِيْ بطولة كأس العرب للشباب 2022.

تنطلق بطولة كأس العرب للشباب 2022 يوم 20 يوليو الجاري فِيْ المملكة العربية السعودية، بمشاركة 18 فريقًا.

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وانتهت القرعة بحضور الخضر السعودي فِيْ المجموعة الأولى إلَّى جانب منتخبي العراق وموريتانيا.

وشهدت قائمة المنتخب التي أعلنها المحمدي تواجد القوة الضاربة. إخراج ثنائي الفريق الكروي الأول لنادي الهلال “مصعب الجوير وعبدالله رديف”.

– فِيْما يلي قائمة منتخب المملكة العربية السعودية تحت 20 سنة فِيْ كأس العرب للشباب

حراسة المرمى أسامة المرماش – حامد الشنقيطي – بلال الدواء.

* خطوط الدفاع عبدالعزيز الفرج – محمد سليمان – احمد الجيلدان – محمد الدوسري – سويلم المنهالي – سالم النجدي – وليد عياش.

خط الوسط مصعب الجوير – فِيْصل السيباني – عبدالملك العييري – عبدالله الزيد – عبدالعزيز العليوة – عبدالله العَنّْزي – محمد المري – صالح الرحماني – ياسين الزبيدي.

* خط الهجوم عبد الله رديف – مشاري النمر – ثامر الشهراني – يزيد جوشان.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي ؛ وهُو صاحب النسخة الأخيرة من كأس الشباب العربي التي أقيمت عام 2022، بعد فوزه على الجزائر (2-1)، فِيْ المباراة النهائية.