بقيادة كارتيرون.. الاتفاق السعودي يضم صفقة عالمية

أنهت إدارة نادي الاتفاق السعودي اتفاقها مع المدافع الكرواتي دوماغوي فيدا مدافع الفريق الأول لنادي بشيكتاش التركي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الاتفاق يستأجر دوماغويل فيدا

ضم نادي الاتفاق السعودي المدافع الكرواتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع نادي بشيكتاش التركي.

يتمتع فيدا بمسيرة وخبرة طويلة مع المنتخب الكرواتي، حيث لعب 98 مباراة مع منتخب بلاده، وخلال مسيرته في الملاعب لعب 492 مباراة، وسجل 43 هدفًا، وحقق 11 بطولة.

يشار إلى أن إدارة نادي الاتفاق تمكنت من تجديد عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الكروي الأول للنادي، لموسم إضافي حتى عام 2023.