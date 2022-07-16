بقيمة 580 مليون دولار.. صادرات الحافلات التركية تغزو 68 دولة

صدرت تركيا حافلات إلَّى 68 دولة، بقيمة 581 مليونا و 214 ألف دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات رسمية.

أشارت بيانات صادرة عَنّْ رَابِطْة مصدري السيارات التركية، نقلها الموقع الإخباري الرسمي TRT Haber، يوم الجمعة، إلَّى زيادة الصادرات التركية من الحافلات ذات الأحجام الكبيرة والمتوسطة والصغيرة فِيْ الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بنسبة 13.98٪.

وذكرت أن قيمة صادرات الحافلات خلال الفترة المذكورة ارتفعت من 509 ملايين و 911 ألف دولار إلَّى 581 مليونا و 214 ألف دولار.

تصدرت الدول الأوروبية قائمة مستوردي الحافلات التركية، وجاءت فرنسا فِيْ المرتبة الأولى، بصادرات بلغت 148 مليونا و 510 آلاف دولار.

وجاءت البرتغال فِيْ المرتبة الثانية بصادرات قيمتها 62 مليونا و 886 الف دولار تليها المانيا بـ 55 مليونا و 564 الف دولار.

رقم غير مسبوق

بشكل عام، سجلت قيمة صادرات قطاع السيارات فِيْ تركيا حوالي 2.7 مليار دولار فِيْ أبريل الماضي.

وأشار بيان صادر عَنّْ اتحاد مصدري صناعة السيارات فِيْ مايو الماضي إلَّى أن صادرات القطاع احتلت المرتبة الثانية بين أكبر صادرات البلاد خلال شهر أبريل.

وأوضح أن إجمالي صادراته فِيْ أبريل بلغ 2.744 مليار دولار وهُو أعلى رقم يحققه القطاع على أساس شهري فِيْ تاريخ البلاد.

زادت صادرات السيارات فِيْ أبريل بنسبة 11.5 فِيْ المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2022.

وبلغت صادرات القطاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 10.2 مليار دولار، بمتوسط ​​2.55 مليار دولار شهرياً، بزيادة قدرها 0.4 فِيْ المائة على أساس سنوي.

وبلغت حصة قطاع السيارات فِيْ إجمالي صادرات البلاد (23.4 مليار دولار) فِيْ أبريل 11.7 بالمئة.

الصادرات التركية عام 2022

يشار إلَّى أن إجمالي صادرات تركيا بلغ 225.4 مليار دولار العام الماضي، وحققت نموًا بنسبة 32.9٪، مقارنة بعام 2022.

أشارت بيانات رسمية صدرت نهاية العام الماضي، إلَّى أن إجمالي صادرات البلاد فِيْ عام 2022 زاد بنسبة 32.9 فِيْ المائة مقارنة بالعام السابق، وبلغ 225 مليارا و 368 مليون دولار، مبينة أن هذه البيانات أرقام قياسية فِيْ تاريخ البلاد.

وأضافت أن حجم التجارة الخارجية التركية “ارتفع من 87.6 مليار دولار عام 2002 إلَّى 496.7 مليار دولار عام 2022”.

وأشارت البيانات إلَّى أن عجز التجارة الخارجية خلال عام 2022 انخفض بنسبة 7.8٪ مقارنة بعام 2022 ليستقر عَنّْد 45.9 مليار دولار.