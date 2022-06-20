بكل سهولة.. خطوات تحميل لعبة ماين كرافت minecraft لأجهزة الأندرويد والأيفون

كيفية تنزيل Minecraft على جميع الأجهزةحيث يجد العديد من اللاعبين الجدد صعوبة في تنزيل هذه اللعبة على أجهزة Android و iPhone وأجهزة الكمبيوتر ، لذا يتزايد البحث عن أسهل طرق تنزيلها ، ومن المعروف أن هذه اللعبة محبوبة لدى كثير من الأشخاص ، حيث تم تنزيلها تقريبًا 126 مليون شخص من جميع أنحاء العالم تدور اللعبة حول فك العديد من أنواع الكتل بشكل ثلاثي الأبعاد ، فتجد أن هذه اللعبة من الألعاب التي يسهل على الجميع اللعب والاستمتاع بها في جميع الأوقات ، وهي لعبة إلكترونية مثل PUBG Mobile و Free Fire والعديد من الألعاب الأخرى ، ومن خلال هذا المقال سوف يوضح لك كيفية تنزيل Minecraft على جميع الأجهزة الإلكترونية. تابعنا.

كيفية تنزيل لعبة Minecraft

يبحث عشاق Minecraft عن كيفية تنزيل Minecraft لهواتف Android و iPhone بسهولة ، وتشغيلها ببساطة وسهولة دون تنزيلها في كل مرة ، وهذا ما نعرضه من خلال الخطوات التالية:

خطوات تنزيل Minecraft لنظام Android

سجّل الدخول إلى متجر Google Play.

اكتب اسم اللعبة في مربع البحث الذي يظهر أعلاه في لعبة Minecraft العربية أو Minecraft باللغة الإنجليزية.

سيتم نقلك إلى صفحة اللعبة وبعدها سيظهر زر التثبيت ، اضغط عليها.

انتظر حتى انتهاء التنزيل ، وبعد ذلك سيتم تثبيت اللعبة مباشرة على أجهزة Android ، حتى تتمكن من الاستمتاع باللعبة.

خطوات تنزيل Minecraft لأجهزة iPhone

أدخل متجر التطبيقات المتاح على أجهزة iPhone.

أدخل اسم اللعبة في مربع البحث.

انقر فوق زر التثبيت وانتظر انتهاء التنزيل.

بهذه الطريقة يمكنك فتح اللعبة والاستمتاع بها في جميع الأوقات.

كيفية تنزيل Minecraft على جهاز الكمبيوتر