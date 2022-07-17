بكل سهُولة اعملي خبز التورتيلا وبمكونات بسيطة

طريقة عمل خبز التورتيلا بكل سهُولة، يعتبر خبز التورتيلا من أروع الأطعمة التي تشتهر بها دول العالم، ولكن بداياته كانت من المكسيك وأمريكا، فهُو من أنواع الخبز التي يفضلها الكثير من الناس لنكهته الأنيقة والخفِيْفة، يمكن استعمالها فِيْ تحضير اروع السندوتشات لذا سنقدمها لكَمْ اليوم. كيفِيْة صنع خبز التورتيلا خطوة بخطوة.

كيفِيْة صنع خبز التورتيلا

مكونات خبز التورتيلا

600 جرام دقيق.

رشة من مسحوق الخبز.

1/2 ملعقة كبيرة ملح ناعم.

نصف كوب زيت ذرة.

200 مل من الماء المغلي.

كيفِيْة صنع خبز التورتيلا

نخلط الملح والطحين والبيكنج بودر معًا، ثم اخلطهم معًا فِيْ وعاء كبير، ثم أضف الماء المغلي وزيت الذرة برفق.

قلبي خليط الملح بملعقة حتى يتجانس تمامًا، ثم اعجن بيديك حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

نترك العجينة جانباً لمدة ثلاثين دقيقة لترتاح، ثم تقطع إلى ستة أقراص، ثم لف الأقراص بإحكام.

سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم ضعي العجينة فِيْها واتركيها لمدة نصف دقيقة، ثم اقلبها على الجانب الآخر لمدة نصف دقيقة.

افرد الخبز على صينية حتى تصبح التورتيلا جاهزة للحشو.

طريقة عمل خبز التورتيلا للشاورما

مكونات خبز التورتيلا للشاورما

300 جرام دقيق منخول.

نصف كوب كبير من فريك.

خمسة جرامات من الملح الناعم.

7 غرامات خميرة.

كوب كبير من الماء الدافئ.

طريقة عمل خبز التورتيلا للشاورما

نسكب السميد والدقيق فِيْ وعاء، ثم نضيف الخميرة والملح، ونقلب حتى تصبح ناعمة.

يُضاف الماء الدافئ إلى مزيج دقيق السميد، ثم يُعجن المكوّنات بيديك لمدة ربع ساعة لتشكيل عجينة ناعمة.

تُقسم العجينة إلى 12 جزءًا، ثم تُغطى بقليل من الدقيق، ثم توضع على صينية وتُغطّى، ثم تُترك جانبًا حتى تتخمر.

مدّوا قطع العجين بالمسمار حتى تصبح هناك دوائر كبيرة بسماكة ناعمة، ثم اتركوها على صينية جانبية لمدة ربع ساعة، حتى تستقر العجينة.

ضعي مقلاة كبيرة على النار، ثم اتركيها لمدة ربع دقيقة حتى تسخن، ثم ضعي دوائر عليها واتركيها حتى تنضج من القاع.

قلّب الخبز حتى تنضج تورتيلا الشاورما من جميع الجوانب، حتى تصبح جاهزة للتقديم.

طريقة عمل خبز التورتيلا بدقيق القمح الكامل

مكونات خبز التورتيلا بخبز القمح الكامل